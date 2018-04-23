Katil İsrail'den skandal karar: Çocukları vurma emri verildi

General Zvika Vogel, katıldığı radyo programında yaptığı açıklamada, işgal askerlerinin çocukların ve gençlerin bedenlerini ayırt edebileceklerine dikkat çekerek, keskin nişancıların çocuklara kasıtlı olarak ateş açtığını bildirdi.

İsrailli emekli generalin bu açıklamaları işgal rejiminin Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde yargılanması için kanıt niteliği taşıyor.

15 YAŞINDAKİ GENÇ BAŞINDAN VURULDU

İşgal güçleri en son geçtiğimiz Cuma günü 15 yaşındaki Muhammed Eyyub'u Cibaliya'nın doğusundaki Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterilerine katıldığı sırada kasıtlı olarak hedef almış ve şehit etmişti.

Birleşmiş Milletler (BM) Ortadoğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Nikolay Mladenov, Muhammed Eyyub'un işgal güçlerince öldürülmesi olayıyla ilgili soruşturma açılmasını talep etti.