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Katil İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı

İsrail, Gazze Şeridi'nde, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'na ait bir hedefi insansız hava aracıyla vurdu.

06 Mayıs 2018 Pazar 12:52
Katil İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı

İsrail ordusunun, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne bu sabah hava saldırısı düzenlediği bildirildi.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, "Gazze Şeridi'nde Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'na ait bir hedefin insansız hava aracıyla vurulduğu" belirtildi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref Kudra, dün akşam saatlerinde yaptığı yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde meydana gelen patlamada 6 Filistinlinin şehit edildiğini, 3 kişinin yaralandığını belirtmişti.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları da 6 kişinin ölümüne neden olan patlamanın arkasında İsrail'in olduğunu iddia etmişti.

İsrail ordusu da Gazze'de meydana gelen ve 6 Filistinlinin ölümüne neden olan patlamayla bir ilgisinin olmadığını duyurmuştu.

Haber Tarihi: 06 Mayıs 2018 Pazar 12:52
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