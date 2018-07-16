0553 313 94 23

Katil İsrail'den Gazze'ye bir günde 40 hava saldırısı

Katil İsrail'in cumartesi günü, Gazze'ye yaptığı saldırıların 40'ı bulduğu açıklandı. Saldırılarda 2 çocuk şehit oldu aralarında bir bebeğin de bulunduğu 28 kişi yaralandı.

16 Temmuz 2018 Pazartesi 08:25
Katil İsrail'den Gazze'ye bir günde 40 hava saldırısı

İsrail'in cumartesi Gazze'deki güvenlik, iskan ve çok sayıda noktayı kapsayan hava saldırılarına topçu birliklerinin atışları da eklendi.

El-Mizan İnsan Hakları Merkezi tarafından yapılan açıklamada, İsrail'den Gazze'ye bir günde 40 hava saldırısı düzenlendiği ve bu saldırılarda 85 bomba atıldığı belirtildi.

Açıklamada, saldırılarda iki çocuğun şehit olduğu, aralarında bir kadın ve bebeğin de bulunduğu 28 kişinin yaralandığı hatırlatıldı.

Açıklamada, yoğun sivil nüfusun bulunduğu resmi binalar, otobüs durakları ve çocuk bahçelerinin olduğu bir bölgenin de saldırıya maruz kaldığına dikkat çekildi.

Saldırılara hedef olan bölgedeki resmi binalarda da büyük hasar meydana geldiği ifade edildi.

Sivil toplum örgütü olarak çalışmalar yürüten Mizan Merkezi, İsrail'in saldırılarını kınayarak, uluslararası toplumdan özellikle çocuk ve kadınlar başta olmak üzere Filistinli sivil halkın himaye edilmesi çağrısında bulundu.

İsrail, cumartesi öğle saatlerinden itibaren Hamas'a ait binalar ile Filistinlilere ait tarım arazilerine saldırılar düzenlemişti.

Hamas ve İslami Cihad, cumartesi akşam saatlerinde, Gazze'deki saldırıların durması için Mısır'ın arabuluculuğunda yürütülen çalışmaların sonuç verdiğini ve anlaşmanın sağlandığını duyurmuştu.

Ancak İsrail ordusu Filistinli grupların olduğunu iddia ettiği bölgelere hava saldırıları düzenlemeye devam etti.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 16 Temmuz 2018 Pazartesi 08:25
  1. Mısır
  2. İsrail
  3. Filistin
  4. Gazze

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Amerika medyasında tam sayfa FETÖ uyarısı
    1. Amerika medyasında tam sayfa FETÖ..
    2. Donald Trump ve Putin buluşuyor! Dünya..
    3. Resmi Gazete'de yayımlandı! Ekonomide..
    4. İzmir'de iş yerinin bodrum katında..
    5. Adnan Oktar'a destek verenlere de..
    6. Bir ilçeyi karıştırdı... Yakınının..
    7. BAE'den turist ailelerin çocuklarına..
    8. Kağıthane'de olaylı gece! Özel harekat..
    9. Katil İsrail'den Gazze'ye bir günde 40..
    10. Meteoroloji yağış için saat açıkladı!
    11. Adnan Oktar raporunda dehşet ayrıntılar!
    12. İnce: Bu iş tamam
    13. Yemen Başbakanı'ndan 'Husiler'..
    14. Adnan Oktar'ın pislikleri polis..
    15. İzmir'de iş merkezinin deposunda erkek..
    16. THY personel alımı başvuru formu 2018..
    17. Rektörlüğe yeni şart
    18. Meteoroloji yağış için saat verdi!
    19. Müzeyyan Senar kimdir?
    20. Trump açık açık söyledi! 'Avrupa..
    Bakan Pakdemirli: Satılan etler...
    Bakan Pakdemirli: Satılan etler...
    BRICS ülkelerinden Erdoğan'a özel davet!
    BRICS ülkelerinden Erdoğan'a özel davet!
    15 Temmuz hain darbe girişimine nasıl gelindi?
    15 Temmuz hain darbe girişimine nasıl gelindi?
    Elebaşı Gülen'in malikanesinin üstünden uçak uçurdular: Gülen'i iade edin
    Elebaşı Gülen'in malikanesinin üstünden uçak uçurdular: Gülen'i iade edin
    AA, FETÖ'nün Pensilvanya'daki terör kampını görüntüledi
    AA, FETÖ'nün Pensilvanya'daki terör kampını görüntüledi

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Yeni ayıldı! Saatler sonra gelen 15 Temmuz tweeti
    Yeni ayıldı! Saatler sonra gelen 15 Temmuz tweeti
    Dinozor Emin 'macera' deyip 15 Temmuz'la resmen dalga geçti!
    Dinozor Emin 'macera' deyip 15 Temmuz'la resmen dalga geçti!