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Katil İsrail'den Gazzeli balıkçılara 3 mil sınırı

Katil İsrail Gazze'deki balıkçıların avlanma mesafesini 3 mile indirdi.

17 Temmuz 2018 Salı 10:03
Katil İsrail'den Gazzeli balıkçılara 3 mil sınırı

Gazze Balıkçılar Sendikası Başkanı Nizar Ayyaş, İsrail yönetiminin, Gazze Şeridi açıklarındaki avlanma mesafesini 9 milden 3 mile indirme kararının kendilerine tebliğ edildiğini söyledi.

Nizar Ayyaş, uygulamanın bugün itibarıyla başlayacağının kendilerine iletildiğini aktardı.

Öte yandan dün akşam saatlerinde İsrail tarafından ticari mal girişinin yapıldığı Kerm Ebu Salim Sınır Kapısı'nı bugün tamamen kapatacağı duyurulmuştu.

Açıklamada, sınır kapısından istisnai olarak ilaç girişine izin verileceği belirtilmişti.

Gazze halkının ihtiyaçlarını karşılayan tek ticari sınır kapısı olan Kerm Ebu Salim'in kapanması, kentte yeni insani felaketlere yol açma ihtimalini gündeme getirdi.

Partisi Likud'un meclisteki grup toplantısında konuşan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'nin yönetimini elinde tutan Hamas'a karşı yeni yaptırımlar getireceklerini belirtmişti.

Bu yaptırımlara İsrail'den Gazze'ye ticari malların girişinin yapıldığı Kerm Ebu Salim Sınır Kapısı'nı kapatmakla başlayacaklarını söyleyen Netanyahu, ''Hamas'a karşı derhal çok sıkı önlemleri yürürlüğe koyuyoruz. Önemli bir adım olarak bugün Kerm Ebu Salim Sınır Kapısı'nı kapatıyoruz. Buna ilave adımlar da atacağız" demişti. 

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 17 Temmuz 2018 Salı 10:03
  1. İsrail
  2. Netanyahu
  3. Gazze

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