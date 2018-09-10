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Katil İsrail'den Gazzeli aktivistlere gerçek mermiyle müdahale

Katil İsrail deniz kuvvetleri, Filistinlilerin deniz yoluyla Gazze ablukasını 7. kez kırma girişimine gerçek mermiyle müdahale etti.

10 Eylül 2018 Pazartesi 19:18
Katil İsrail'den Gazzeli aktivistlere gerçek mermiyle müdahale

Gazze Ablukasını Kırma Ulusal Hareketi tarafından İsrail'in 2006’dan  beri uyguladığı ablukayı kırma amacıyla  yedincisi düzenlenen deniz eylemine  İsrail askerleri yoğun ateşle karşılık vererek müdahale etti.

Gazze'deki balıkçılar iskelesinden Akdeniz sularına açılan yaklaşık 20  kayığa, yüzlerce Filistinli de sahilden destek verdi. Onlarca Filistinlinin içinde bulunduğu kayıklar İsrail’in deniz  sınırına yaklaştığı sırada, İsrail deniz kuvvetleri ateş açmaya başladı.

Şu ana kadar eyleme katılan biri gazeteci olmak üzere dört  Filistinlinin İsrail askerleri tarafından atılan gerçek mermiyle yaralanırken,  çok sayıda Filistinli gösterici de atılan gazdan etkilendi. Gazze Ablukasını Kırma Ulusal Hareketi, 29 Mayıs'tan bu yana 6 defa  denizden İsrail ablukasını kırmayı denemiş, ancak eylemleri İsrail güçlerinin  müdahalesiyle sonuçlanmıştı.

Filistinli eylemciler gözaltına alınmış, deniz araçlarına el  konulmuştu.

Gazze Şeridi'nde yaşayan 2 milyona yakın Filistinli, İsrail'in  2006'dan bu yana devam eden kara, hava ve deniz ablukası nedeniyle zor şartlar  altında yaşam mücadelesi veriyor.

  

 

Haber Tarihi: 10 Eylül 2018 Pazartesi 19:18
  1. Gazze
  2. İsrail

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