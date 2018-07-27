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Katil İsrail'den Gazze sınırına hava saldırısı

Katil İsrail, Gazze Şeridi'nin doğu sınırına hava saldırısı düzenledi. Saldırıda ölen ya da yaralananın olmadığı bildirildi.

27 Temmuz 2018 Cuma 16:59
Katil İsrail'den Gazze sınırına hava saldırısı

İsrail ordusuna ait bir savaş uçağı, Gazze'nin doğusundaki Tuffah Mahallesi'nde "yanan uçurtma" ve helyum gazıyla şişirilmiş "balonlar" gönderen grupların bulunduğu bir alana roket saldırısı düzenledi. Olayda ölen ya da yaralanan bulunmuyor.

İsrail, Filistinli göstericilerin Gazze Şeridi çevresindeki Yahudi yerleşim yerlerine "yanan uçurtma" ile helyum gazıyla şişirilmiş "balonlar" göndermesi nedeniyle bölgede bir dizi yangın meydana geldiğini belirtiyor.

"Yanan uçurtmalara" çözüm bulamayan İsrail ordusu, son günlerde bu uçurtmaların hazırlandığı yerler olduğu iddiasıyla sınırda pek çok noktaya hava saldırısı gerçekleştiriyor.

Haber Tarihi: 27 Temmuz 2018 Cuma 16:59
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  2. yanan uçurtma
  3. israil
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