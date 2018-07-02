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Katil İsrail'den Gazze sınırına hava saldırısı

Katil İsrail, Gazze Şeridi'nin doğu sınırı yakınlarına hava saldırısı düzenledi.

02 Temmuz 2018 Pazartesi 08:59
Katil İsrail'den Gazze sınırına hava saldırısı

İsrail'e ait savaş uçağı, Şucaiyye Mahallesi'nin doğusunda "yanan  uçurtma" ve helyum gazıyla şişirilmiş "balonlar" gönderen grupların bulunduğu bir  tarım alanına saldırı düzenledi

Filistin Sağlık Bakanlığından saldırıda ölen ya da yaralanan olup  olmadığına ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

İsrail, Filistinli göstericilerin Gazze Şeridi çevresindeki Yahudi  yerleşim yerlerine "yanan uçurtma" ile helyum gazıyla şişirilmiş "balonlar"  göndermesi nedeniyle bölgede bir dizi yangın meydana geldiğini belirtiyor. "Yanan  uçurtmalara" çözüm bulamayan İsrail ordusu, son günlerde bu uçurtmaların  hazırlandığı yerler olduğunu iddia ederek sınırda pek çok noktaya hava saldırısı  gerçekleştiriyor.

Haber Tarihi: 02 Temmuz 2018 Pazartesi 08:59
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