Katil İsrail'den Filistinlilere müdahale
İsrial askerleri Doğu Guta'da protestocu gruba müdahale etti. Müdahale sonucu yaralanan bir Filistinli, İsrail güçleri tarafından gözaltına alındı.14 Eylül 2018 Cuma 16:26
İsrail güvenlik güçleri, işgal altındaki Doğu Kudüs kırsalında Filistinli bedevilerin yaşadığı ve Han el-Ahmer bölgesine giden yolları kapattı. İsrail güçleri, yolun kapatılmasına tepki gösteren gruba müdahale etti. Müdahale sonucu yaralanan bir Filistinli, İsrail güçleri tarafından gözaltına alındı.
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