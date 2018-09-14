Katil İsrail'den Filistinlilere müdahale

İsrail güvenlik güçleri, işgal altındaki Doğu Kudüs kırsalında Filistinli bedevilerin yaşadığı ve Han el-Ahmer bölgesine giden yolları kapattı. İsrail güçleri, yolun kapatılmasına tepki gösteren gruba müdahale etti. Müdahale sonucu yaralanan bir Filistinli, İsrail güçleri tarafından gözaltına alındı.





