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Katil İsrail'den Filistinlilere müdahale

İsrial askerleri Doğu Guta'da protestocu gruba müdahale etti. Müdahale sonucu yaralanan bir Filistinli, İsrail güçleri tarafından gözaltına alındı.

14 Eylül 2018 Cuma 16:26
Katil İsrail'den Filistinlilere müdahale
İsrail güvenlik güçleri, işgal altındaki Doğu Kudüs kırsalında Filistinli bedevilerin yaşadığı ve Han el-Ahmer bölgesine giden yolları kapattı. İsrail güçleri, yolun kapatılmasına tepki gösteren gruba müdahale etti. Müdahale sonucu yaralanan bir Filistinli, İsrail güçleri tarafından gözaltına alındı.



Haber Tarihi: 14 Eylül 2018 Cuma 16:26
  1. İSRAİL
  2. FİLİSTİN
  3. KUDÜS
  4. PROTESTO
  5. DOĞU GUTA

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