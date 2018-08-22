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Katil İsrail sivilleri silahlandırıyor!

İsrail İç Güvenlik Bakanı Erdan, İsraillilerin silah ruhsatı alma şartlarını kolaylaştıran değişiklikleri onayladı.

22 Ağustos 2018 Çarşamba 07:52
Katil İsrail sivilleri silahlandırıyor!

"Israel Hayom" gazetesinin haberine göre, dünden itibaren yürürlüğe girecek değişiklikler 500 bin İsraillinin (sivil) kişisel silah edinmesine olanak sağlayacak.

Bakan Erdan'ın İsraillilerin silah ruhsatı alma şartlarının kolaylaştırmanın yanı sıra silah taşımayla ilgili hafifletilmiş yeni kriterleri de onayladığı aktarıldı. Bu değişikliklerin, silah kullanmada yüksek becerilere sahip kişiler başta olmak üzere silah taşımasına izin verilen kişi sayısını arttırmayı hedeflediği, terhis edilen yüz binlerce askerin silah bulundurma ve taşıma ruhsatı alabilmesine olanak sağlayacağı belirtildi.

Ayrıca subaylar ile yüzbaşılardan terhis olmalarının ardından silah edinme ruhsatlarını ve silahlarını teslim etmeleri istenmeyecek.

Haber Tarihi: 22 Ağustos 2018 Çarşamba 07:52
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