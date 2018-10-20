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Katil İsrail polisi Kudüs Valisi’ni gözaltına aldı

İsrail güçleri, Filistin Yönetimi’ne bağlı Kudüs Valisi Adnan Gays’ı “gözaltına” aldı.

20 Ekim 2018 Cumartesi 20:15
Katil İsrail polisi Kudüs Valisi’ni gözaltına aldı

Filistin resmi haber ajansı WAFA’nın Filistin kaynaklarına  dayandırdığı haberinde, İsrail özel polis kuvvetlerinden bir ekibin işgal  altındaki Doğu Kudüs’ün Beyt Hanina Mahallesinde önünü kestiği Kudüs Valisi  Gays’ı aracından indirerek bilinmeyen bir yere götürdüğü belirtildi.
Haberde, Filistin kaynaklarının İsrail özel polis kuvvetlerine bağlı  ekibin Gays’ın geçeceği yolu trafiğe kapattıktan sonra Vali’yi “gözaltına  aldığını söylediği aktarıldı.
 
Söz konusu olayla ilgili şu ana kadar İsrail ve Filistin resmi  makamlarından herhangi bir açıklama yapılmadı.
 
İsrail polisleri, sabah saatlerinde de Filistin Yönetimi’ne bağlı  Kudüs İstihbarat Müdürü Albay Cihad el-Fakih’i gözaltına almıştı.
 
Filistin güvenlik kaynakları, İsrail’in Fakih’i ve Filistin güvenlik  güçleri mensuplarını gözaltına almasının, İsrail’in başta “Filistin’in başkenti  Kudüs” olmak üzere tüm Filistin topraklarının tamamında Filistin’in sembol  isimlerine karşı başlattığı ve Filistinlilerin direniş ruhunu kırmayı hedefleyen  bir gözaltı dalgasının uzantısı olduğu açıklamasında bulunmuştu.

Haber Tarihi: 20 Ekim 2018 Cumartesi 20:15
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