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Katil İsrail ordusundan Gazze sınırına büyük yığınak

Terörist İsrail basınında yer alan haberlere göre, abluka altındaki Gazze Şeridi sınırına onlarca tank, zırhlı araç ve çok sayıda asker konuşlandırıldı.

19 Ekim 2018 Cuma 16:00
Katil İsrail ordusundan Gazze sınırına büyük yığınak

İsrail ordusu, bugün 30'uncu haftasına giren "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterileri öncesi abluka altındaki Gazze Şeridi sınırına büyük askeri yığınak yaptı.

İsrail basınında yer alan haberlere göre, abluka altındaki Gazze Şeridi sınırına onlarca tank, zırhlı araç ve çok sayıda asker sevk edildi.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu (KAN) da İsrail ordusunun sınırda büyük bir askeri yığınak yaptığına dikkati çekerek, "İsrail ordusunun sınırdaki şiddet olaylarına cevabının doğasının, zırhlı, mühendislik araçları ve topçu güçlerini Gazze çevresinde konuşlandırmasıyla değişmesi bekleniyor." ifadelerini kullandı.

Mısır ve Birleşmiş Milletler, İsrail'in açık hava cezaevine dönüştürdüğü Gazze Şeridi'nde büyük bir insani patlamanın yaşanmaması için İsrailli ve Filistinli yetkililerle ciddi bir görüşme trafiği gerçekleştiriyor.

İsrail güçlerinin Gazze Şeridi sınırında 30 Mart'tan bu yana devam eden barışçıl gösterilere müdahalesinde 200'ü aşkın Filistinli şehit oldu.

Filistinliler, Gazze sınırındaki gösterilerle, "sürgün edildikleri topraklarına geri dönme ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılması" taleplerini dünyaya duyurmaya çalışıyor.

Haber Tarihi: 19 Ekim 2018 Cuma 16:00
  1. Büyük Dönüş yürüyüşü
  2. Filistin
  3. Gazze Şeridi
  4. Hamas
  5. İsrail
  6. Mısır

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