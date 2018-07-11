Katil İsrail mahkemesi Özkan'ın tahliyesine karar verdi

İsrail'de gözaltına alınan Türk vatandaşı Ebru Özkan, mahkemenin şartlı tahliye kararına rağmen dün savcılığın itirazı nedeniyle serbest bırakılmamıştı. Mahkeme bugün, itirazi reddederek Özkan'ın şartlı tahliye edilmesine karar verdi.

Özkan'ın savunma heyetinden Avukat Ömer Hamayse, AA muhabirine yaptığı açıklamada, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kenti yakınlarında bulunan Ofer Askeri Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmada, şartlı tahliye kararına askeri savcılığın yaptığı itirazın reddedildiğini söyledi.

Hamayse, İsrailli yargıcın, müvekkili ile ilgili Salim Askeri Mahkemesi'nin pazartesi günü verdiği şartlı tahliye kararının uygulanmasına hükmettiğini belirtti.

29 TEMMUZ'A KADAR İSRAİL'DE KALACAK

Avukat Hamayse, 15 bin yeni İsrail şekeli (yaklaşık 20 bin Türk Lirası) kefalet, pasaportuna el konulması ve İsrail'deki ikamet mahalline en yakın polis noktasına haftada iki defa giderek imza atması şartlarıyla tutuksuz yargılanacak olan Özkan'ın ana davasının ise 29 Temmuz'da görüleceğini aktardı.

İsrail savcılığı tarafından pazar günü hazırlanan iddianamede Özkan'a, "Hamas'a yardım ve çeşitli hizmetlerde bulunmak, ülkenin düzenini bozmak ve 'düşman bir tarafın' gönderdiği parayı ülkeye sokmak" şeklinde 4 ayrı suçlama yöneltilmişti.

Salim Askeri Mahkemesi'nde geçen pazartesi görülen duruşmada İsrailli askeri yargıç, Özkan'ın tutuksuz yargılanmak üzere şartlı tahliyesine karar vermiş, ancak askeri savcılık dün bu karara itiraz etmişti.

Türk vatandaşı Özkan, 3 günlük Kudüs ziyaretinin sonunda 11 Haziran'da İstanbul'a dönüşü öncesinde Tel Aviv'deki havalimanında İsrail polisi tarafından gözaltına alınmıştı.

İSRAİL GÖZDAĞI VERİYOR

İsrail'de bir aydır tutuklu bulunan Ebru Özkan'a 'İsrail aleyhine çalışan bir devlete ait paraları Filistinliere dağıtma' suçlamasısı yöneltiliyor. İsrail askeri mahkemesi önceki gün ayaklarına pranga vurularak duruşmaya getirilen Özkan'ın şartlı tahliyesine karar vermişti. Ancak İsrail'deki uygulama gereği savcılık itirazı beklendi. Savcılığın itirazı sonrası Ebru Özkan'ın şartlı tahliyesi dün durdurulmuştu.

HER İŞGALDE AYNI TAKTİK

İşgal altındaki doğu Kudüs ile Batı Şeria arasında yer alan Han el-Ahmer bölgesindeki Filistinlileri buradan sürerek yerine Yahudi yerleşim yeri inşa etme planını uygulamaya sokan İsrail, benzer her hamlede Türk ya da diğer Müslüman ülke vatandaşlarına yönelik yıldırma politikasını devreye sokuyor. Son 3 yılda Kudüs'ü ziyaret eden ve hiçbir kanıt olmadan gözaltına alınan bir çok Türk vatandaşı günlerce serbest barakılmadı. Orhan Buruk 21 gün boyunca 'ajan' suçlamasıyla cezaevinde tutuldu ve kefaletle serbest bırakıldı. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Cemil Tekeli de 26 gün boyunca hiçbir suçlama yöneltilmeden gözaltında tutulduktan sonra bırakıldı. Son yıllarda aralarında işadamlarının da olduğu bir çok Türk vatandaşına benzer muameleler yapan İsrail bazı derneklerle Kudüs'e giden çok sayıda gazeteciyi de havaalanında saatlerce beklettikten sonra deport etti.

2016'DAN BU YANA ARTTI

Filistin konusunda faaliyet gösteren vakıf ve dernekler ile Kudüs'e turlar düzenleyen turizm şirketlerinin temsilcileri KARAR'a İsrail'in Türk vatandaşlarına yönelik izlediği politakayı değerlendirdi. Buna göre, İsrail'in 2016 yılından bu yana Türk vatandaşlarına gözaltı ya da deport uygulamalarını yoğunlaştırdığına dikkat çekiliyor. Son yıllarda bazı dernek ve vakıfların çalışmaları ile Kudüs'e Türkiye'den ilgi ve yardım organizasyonlarının artamasından İsrail'in rahatsız olduğu, işgali genişletme girişimlerine paralel olarak Türk vatandaşlarına yönelik gözaltı ve deport işlemi gibi baskıların arttığına dikkat çekiliyor.

Tur organizasyonlarıyla Kudüs'e giden Türk gruplarına havaalanında giderek daha çok zorluk çıkarıldığını belirten bir turizm şirketi temsilcisi "Mutlaka bir iki kişiyi saatlerce havaalanıda hiçbir gerekçe olmadan bekletiyorlar. Bir tür yıldırma politikası uyguluyorlar. Çünkü Türkiye'den Kudüs'e artan bir ilgi var ve bu Filistinlileri memnun ediyor. Ama İsrail bundan rahatsız" dedi.

AĞIR SUÇLAMALAR VAR

Bir ay süreyle İsrail tarafından en uzun süre gözaltında tutulan Türk vatandaşı olan Ebru Özkan'a yönelik suçlama gibi gözaltı gerekçelerinin 'ajanlık', 'terör örgütüne yardım' gibi çok ağır olduğunu söyleyen bir vakıf temsilcisi "Bu suçlamalarla yıllarca hapis cezası verilmesi gerekir. Ama gözdağı vermek için suçlamaları çok ağır tutuyorlar ve gözaltı süresini uzatma taktiği izliyorlar" dedi. İsrail'in Ebru Özkan'ı bir ay gözaltında tutarak derinleştirdiği bu politikanın 'gözdağı vermek' olduğunu belirten Türk vakıf ve dernek temsilcileri "Gözaltı süresini giderek arttırıyorlar. Daha çok Türk vatandaşına zorluk çıkarıyorlar. Mesaj açık: Kudüs'e gelmeyin, Filistinlilere yardım etmeyin. Onlar bunu yaptıkça Türkiye'nin, Türklerin daha çok Filistin'e ve Kudüs'e sahip çıkması, oralara daha çok gitmesi gerekiyor. Yapılması gereken bu. Cesur olmalıyız" ifadelerini kullandı.

KUDÜS'Ü İSLAMLAŞTIRIYORLAR MANŞETİ

İsrail'in Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) başta olmak üzere Türk vakıf ve derneklerinin Kudüs'teki yardım organizasyonlarına karşı son yıllarda 'yıldırma' politikası izlemeye başladığına da dikkat çekiliyor. Filistin sorununun Türkiye ve dünya kamuoyunun gündemine getiren dernek ve vakıfların organizasyonları geçen aylarda hem İsrail medyasında hem de Knesset Meclisi'nde gündem oldu. Hayon Gazetesi, "Kudüs'ü İslamlaştırıyorlar" manşetiyle bu dernek ve vakıfları hedef aldı. Ardından Knesset'te bazı İsrailli vekiller konuyu gündeme getirerek TİKA gibi Türk kuruluşlarının faaliyet iznlerinin kaldırılması gerektiğini dile getirdi. Geçen hafta ise İsrail basını, Güvenilk Kurulu'nun TİKA'nın işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria ile abluka altındaki Gazze Şeridi’nde yürüttüğü faaliyetlere kısıtlama getirmeye hazırlandığını yazdı. Haberlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsrail'in işgal politikalarını eleştiren sözleri ile atılacak adım arasında bağlantı kurulması dikkat çekti.