0553 313 94 23

Katil İsrail kana doymuyor! Bir çocuk daha şehit oldu

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı yazılı açıklamaya göre, Gazze Şeridi'nde İsrail işgaline karşı düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerinde katil İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu yaralanan 16 yaşındaki Filistinli bir çocuk şehit oldu.

08 Eylül 2018 Cumartesi 12:36
Katil İsrail kana doymuyor! Bir çocuk daha şehit oldu

Abluka altındaki Gazze Şeridi sınırında düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerinde dün İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu yaralanan 1 Filistinli çocuk daha şehit oldu.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı yazılı açıklamada, dün Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinin doğu sınırında düzenlenen barışçıl gösterilerde İsrail askerlerinin kurşunuyla yaralanan Filistinli Ahmed Misbah Ebu Tuyur'un (16) bugün şehit olduğunu belirtti.

Gazze'nin güneyindeki Refah kenti sınırında dün düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerine İsrail askerleri yine ateş açarak müdahale etmişti.

Askerlerin açtığı ateş sonucu 17 yaşındaki Bilal Mustafa Hafaca adlı Filistinli genç şehit düşmüştü. Ayrıca Gazze sınırının farklı bölgelerinde düzenlenen gösterilere İsrail askerlerinin gerçek mermiyle müdahalesi sırasında 12'si çocuk 100 Filistinli yaralanmıştı.

30 MART'TAN BU YANA DEVAM EDİYOR

Filistinliler, 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

İsrail askerlerinin barışçıl gösterilere müdahalesinde şu ana kadar 170'ten fazla Filistinli şehit oldu, 18 binin üzerinde Filistinli yaralandı.

Haber Tarihi: 08 Eylül 2018 Cumartesi 12:36
  1. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra
  2. Büyük Dönüş Yürüyüşü
  3. Gazze Şeridi
  4. Filistinli Ahmed Misbah Ebu Tuyur

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Elçilik saldırısı sonrası İran, Erbil'i bombaladı!
    1. Elçilik saldırısı sonrası İran,..
    2. Çocuklardan, ev işlerine yardım..
    3. Torunlarının sınıfında okuma ve..
    4. Hamaney'den önemli mesajlar!..
    5. Kocaeli'de iğrenç olay! 1 gecede evi..
    6. Huzurlu beyin vücudun sağlık..
    7. Diş lekesini hangi yiyecekler yapıyor?
    8. Afganistan'da otobüsle tanker..
    9. ‘Süper Vali’yi rahmetle anıyoruz
    10. Bebek odası hazırlarken...
    11. Molla Gürani’nin tefsiri 5 asır sonra..
    12. Aykut Kocaman yeni teklifi açıkladı!..
    13. Hemen bıçak altına yatmak doğru değil
    14. Zırhlı polis aracı devrildi! Yaralılar..
    15. Karnından çıkanlara doktor bile hayret..
    16. Bakan Selçuk: Kıyameti koparmamız lazım!
    17. KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019..
    18. Siyasi çözümde mutabakat
    19. Katil İsrail kana doymuyor! Bir çocuk..
    20. 1 yaşından önce bal zararlı
    Sağlık Bakanlığından herkesi ilgilendiren alkışlanacak uygulama! Tamamen ücretsiz
    Sağlık Bakanlığından herkesi ilgilendiren alkışlanacak uygulama! Tamamen ücretsiz
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    "ABD’yi 2008’den daha derin bir kriz bekliyor"
    "ABD’yi 2008’den daha derin bir kriz bekliyor"
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    Robert Koleji'ne 900 trilyon nereden geldi, nereye gidiyor?
    Robert Koleji'ne 900 trilyon nereden geldi, nereye gidiyor?

    Günün Karikatürü

    08 Eylül 2018
    Lise kayıtları ne zaman başlayacak 2018 lise kayıt belgeleri
    Lise kayıtları ne zaman başlayacak 2018 lise kayıt belgeleri
    Başkan Erdoğan'dan 'ateşkes' çağrısı!
    Başkan Erdoğan'dan 'ateşkes' çağrısı!