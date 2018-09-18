Katil İsrail jetleri saldırırken, Rus uçağı kayboldu

İç savaş ülkesi Suriye'nin Akdeniz açıklarında bir Rus savaş uçağı kayboldu.

Rus ordusu, 14 asker taşıyan İl-20 savaş uçağının kıyıdan 35 kilometre açıkta radardan çıktığını duyurdu.

Açıklamaya göre, savaş uçağıyla Pazartesi gününün son saatlerinde Lazkiye'deki Hımeymim üssüne dönerken irtibat kesildi.

Resmi açıklamadaki en dikkat çekici kısım ise, uçağın radardan kaybolduğu sıralarda bölgedeki dört İsrail jetinin Suriye hedeflerini vuruyor olması.

Rusya ayrıca, Akdeniz'deki bir Fransız savaş gemisinden bölgeye füze atıldığını öne sürüyor.

