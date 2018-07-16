Katil İsrail Halep'te bir havalimanını bombaladı

İsrail Suriye'nin Halep kentindeki Nairab Askeri Hava Üssü'nü bombaladı. Üs Beşşar Esed rejimi için önemli noktalardan biri olarak biliniyor.

İsrail savaş uçakları, dün Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Hanun bölgesine hava saldırısı yaptı, 2 Filistinli hafif yaralandı.

Ateşkese rağmen İsrail ordusu, son 24 saat içerisinde dördüncü defa Gazze'yi vurdu.

İsrail ordusu, Gazze'den sınıra yakın bölgelerdeki Yahudi yerleşim yerlerine roket atıldığını ileri sürdü.

Önceki gün Gazze Şeridi'nde Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kasam Tugayları'na ait 40'a yakın hedefi vurdu.

Saldırılarda, Gazze şehir merkezi yakınındaki inşaat halindeki bir bina da bombalandı.

İnşaatın yakınında bulunan 2 Filistinli çocuk şehit oldu, 25 Filistinli de yaralandı.

Hamas, dün gece Gazze'deki saldırıların durması için Mısır ara buluculuğunda yürütülen çalışmaların sonuç verdiğini ve ateşkesin sağlandığını açıklamıştı.

Kaynak: AA, İHA