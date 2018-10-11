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Katil İsrail güçleri, Ağvar'da Filistinlilerin evlerini yıktı

Eli kanlı İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Kuzey Ağvar bölgesinde Filistinlilere ait bazı ev ve ağılları buldozerlerle yıktı.

11 Ekim 2018 Perşembe 15:33
Katil İsrail güçleri, Ağvar'da Filistinlilerin evlerini yıktı

Ağvar Yerleşim Projeleri Sorumlusu Mutez Beşşarat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin Ağvar bölgesinde bulunan el-Hadidiye köyünde ruhsatsız oluğunu ileri sürdüğü Filistinlilere ait bazı ev ile koyun besiciliğinin yapıldığı ağılları yıktığını belirtti.

Beşşarat, İsrail'in bölgede bulunan Filistinlileri yerlerinden edip toprakları ele geçirmeyi amaçladığını kaydetti.

İsrail, Oslo Anlaşması'na göre Batı Şeria'nın yüzde 30'unu oluşturan ve doğal zenginlikleriyle öne çıkan Ağvar bölgesinin kendi idaresindeki C bölgesinde olduğunu gerekçe göstererek buradaki Filistinlilere yönelik ihlallerde bulunuyor.

Filistin ile İsrail yönetimi arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Anlaşması" çerçevesinde Batı Şeria, A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı. Yüzde 18'i kapsayan A bölgesinin yönetimi idari ve güvenlik olarak Filistin'e, yüzde 21'lik B bölgesinin idari yönetimi Filistin'e, güvenliği İsrail'e devredilirken, yüzde 61'ini kapsayan C bölgesinin idare ve güvenliği İsrail'e bırakılmıştı.

Haber Tarihi: 11 Ekim 2018 Perşembe 15:33
  1. Ağvar
  2. ev yıkımı
  3. Filistin
  4. İsrail

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