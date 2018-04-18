Katil İsrail Gazze'yi vurdu
İsrail, Gazze’de Filistin’e ait iki noktaya topçu atışıyla saldırdı. Olayda 4 kişinin yaralandığı bildirildi.18 Nisan 2018 Çarşamba 09:39
İsrail ordusu, Gazze'de Filistinlilere ait iki noktaya top atışıyla saldırı düzenledi. İsrail ordusu, Güney Gazze Şeridi'ndeki Hanyunus eyaletinin doğusunda Filistinli direniş gruplarına ait askeri bir gözetleme noktasına top atışıyla saldırı düzenledi.
Saldırıdan sonra İsrail ordusu, olay yerinden kaçmaya çalışan bir Filistinliyi ateş açarak yaraladı. Filistinli sağlık kaynaklarına göre olayda 4 kişi yaralandı.
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