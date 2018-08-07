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Katil İsrail Gazze'ye saldırı: 2 şehit

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi sınırında Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kasım Tugaylarına ait askeri noktaya düzenlediği saldırıda 2 Filistinli şehit oldu.

07 Ağustos 2018 Salı 12:39
Katil İsrail Gazze'ye saldırı: 2 şehit

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail ordusuna ait bir tankın Gazze'nin kuzeyine düzenlediği saldırıda 2 Filistinlinin şehit olduğu belirtildi.

Şehitlerin cenazelerinin Gazze'deki Endonezya Hastanesi'ne kaldırıldığı aktarıldı. Kassam Tugayları da saldırıda şehit olanların kimliklerini Ahmed Mercan ve Abdulhafız es-Silavi olarak açıkladı.

Öte yandan İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise sınırdaki İsrail askerlerine, Gazze tarafından ateş açıldığı iddia edildi.

Bu olay üzerine İsrail ordusuna bağlı bir tankın Gazze'nin kuzeyinde Kassam Tugaylarına ait askeri noktayı vurduğu belirtildi.

İsrail saldırısının, Hamas ile yapılması muhtemel anlaşmanın gündemde olduğu süreçte yaşanması ise dikkati çekti.

Birleşmiş Milletler ve Mısır'ın ara buluculuğunda Hamas ile İsrail arasında kalıcı bir anlaşma sağlanması için dolaylı görüşmelerin yapıldığı belirtiliyor.

Gazze'de pazar günü başta Hamas olmak üzere İslami Cihad Hareketi, Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (FHKC), Filistin Halk Demokratik Kurtuluş Cephesi (FHDKC), Özgürler Hareketi, Filistin Arap Cephesi, Filistin Ulusal Girişimi ve diğer bazı gruplar "İsrail ile muhtemel bir anlaşmanın detaylarını görüşmek için" bir araya gelmişti.

Hamas Milli İlişkiler Daire Başkanı ve Siyasi Büro Üyesi Husam Bedran, görüşme öncesi İsrail'le bir anlaşma ihtimaline dair yaptığı açıklamada, "Gazze ablukasını kaldırmak için önümüzde büyük bir fırsat var." diye konuşmuştu.

İsrail güvenlik kabinesi de yine pazar günü Hamas ile yapılması muhtemel anlaşmayı görüşmek üzere bir araya geldi. Görüşmenin ardından yapılan yazılı açıklamada kabinenin anlaşmayla ilgili herhangi bir karara varıp varmadığına ilişkin bilgi verilmezken, İsrail basınında yer alan haberlerde görüşmeden net bir kararın çıkmadığı ve görüşmeye katılan bakanların herhangi bir tasarıyı oylamadığı ifade edildi.

Gazze'de yaşayan 2 milyona yakın Filistinli, İsrail'in 2006'dan bu yana devam eden kara, hava ve deniz ablukası nedeniyle zor şartlar altında yaşam mücadelesi veriyor.

 

Haber Tarihi: 07 Ağustos 2018 Salı 12:39
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