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Katil İsrail Gazze'ye ablukayı ağırlaştırıyor

Gazze'nin dünyaya açılan tek ticari sınır kapısı Kerm Ebu Salim'den ihracatın durdurulduğu, ithalata ise yeni sınırlamalar getirildiği açıklandı.

10 Temmuz 2018 Salı 17:03
Katil İsrail Gazze'ye ablukayı ağırlaştırıyor

Gazze'nin ticaret kapısı olarak da bilinen Kerm Ebu Salim'in  Filistinli yönetiminden verilen bilgiye göre, İsrail, Gazze'den ihracatı tamamen yasakladı, ithalatta ise sınırlı ürünlere izin verecek.

Dün akşam İsrail'den Filistin tarafına yollanan tebliğde ihracatın  durdurulduğu, ancak akaryakıt, gıda maddeleri, tıbbi malzemeler, canlı büyükbaş  hayvan, yem ve saman girişine izin verileceği belirtildi.

Öte yandan İsrail, bu sabah sınır kapısından Gazze'ye meyve,  akaryakıt, gıda maddeleri, canlı büyükbaş hayvan ve yem taşıyan nakliye  araçlarının girişine izin verdi.

Tebligatta, "Yanıcı uçurtma ve balonların kullanımının sürmesi  durumunda, Başbakan, Savunma Bakanı ve İsrail Genelkurmay Başkanı, Kerm Ebu Salim  sınır kapısının kapatılmasına dair tavsiye kararı almıştır. Kapatma kararına  istisna olarak aralarında gıda ve ilaçtan oluşan insani maddelerin girişine izin  verilecek. Bununla ilgili onay işlemi, Filistin topraklarındaki İsrail ordusu  faaliyet koordinatörü tarafından ferdi olarak yerine getirilecek " ifadeleri yer  almıştı.

Partisi Likud'un meclisteki dünkü grup toplantısında konuşan İsrail  Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'nin yönetimini elinde tutan Hamas'a karşı  yeni yaptırımlar getireceklerini belirtmişti.

Bu yaptırımlara İsrail'den Gazze'ye ticari malların girişinin  yapıldığı Kerm Ebu Salim Sınır Kapısı'nı kapatmakla başlayacaklarını dile getiren  Netanyahu, ''Hamas'a karşı derhal çok sıkı önlemleri yürürlüğe koyuyoruz. Önemli  bir adım olarak bugün Kerm Ebu Salim Sınır Kapısı'nı kapatıyoruz. Buna ilave  adımlar da atacağız." ifadelerini kullanmıştı.

Haber Tarihi: 10 Temmuz 2018 Salı 17:03
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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