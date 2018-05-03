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Katil İsrail Gazze’deki barışçıl gösterilere "savaş eylemi" dedi

İsrail makamları, 30 Mart’tan bu yana Gazze’nin İsrail sınırında Filistinlilerce düzenlenen barışçıl Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterilerini savaş eylemi olarak değerlendirdiğini ve insan hakları kapsamına alınmayacağını ileri sürdü.

03 Mayıs 2018 Perşembe 23:23
Katil İsrail Gazze’deki barışçıl gösterilere "savaş eylemi" dedi

İnsan hakları kuruluşlarının, “Filistinlilerin gösteri haklarına  saygı” ve göstericilere karşı İsrail askerlerince gerçek mühimmat kullanılmasının  yasaklanması için İsrail Yüksek Mahkemesine yaptığı başvuru, İsrail Başsavcılığı  tarafından reddedildi.

Haaretz gazetesinde yer alan habere göre, İsrail Başsavcılığının,  Yüksek Mahkemeye yapılan söz konusu başvuruyu reddetmesini, “Gazze sınırında  düzenlenen gösteriler İsrail’e yönelik düşmanca eylemler barındırıyor.  Dolayısıyla bu eylemlere karşı insan hakları kurallarının uygulanması  imkansızdır.” sözleriyle gerekçelendirdiği belirtildi. 

Haberde savcılığın, İsrail güçlerinin Filistinlilere karşı orantısız  güç kullanmasının, angajman kuralları gereği İsrail kanunlarına ve uluslararası  hukuka uygun olduğunu ileri sürdüğü aktarıldı. 

İsrail Yüksek Mahkemesi ise insan hakları kuruluşları tarafından  yapılan başvurulara ilişkin değerlendirmesini hala sürdürüyor.  

İsrail vatandaşı Filistinlilerin haklarıyla ilgilenen Adalet İnsan  Hakları Merkezi, Filistinli göstericilere karşı gerçek mühimmat kullanılmasına  işaret ederek, “İşgal güçleri uluslararası hukuku ve İsrail’in halihazırda  yürürlükte olan hukukunu ihlal ediyor.” ifadeleriyle 23 Nisan’da İsrail Yüksek  Mahkemesi’ne başvuruda bulunmuştu. 

Adalet İnsan Hakları Merkezi, yaptığı başvuruda İsrail askerlerinin  gerçek mermi kullanmasının yasaklanmasını talep ederek, “Bu gösteriler, herhangi  bir şekilde başka insanların hayatına tehdit unsuru içermeyen silahsız, sivil  protestolardır.” sözlerine yer vermişti. 

Filistinliler, Toprak Günü'nün 42. yılı kapsamında 30 Mart Cuma  gününden bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında Büyük Dönüş  Yürüyüşü adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve  2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden  sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

Gösterilerin başından bu yana aralarında gazeteci ve 18 yaş  altındakilerin bulunduğu 50 Filistinli İsrail askerleri tarafından şehit  edilirken, 6 binden fazla Filistinli yaralandı.

Filistinliler, gösterilerini İsrail'in kuruluş yıl dönümü ve "Büyük  Felaket" adını verdikleri "Nekbe"nin tarihi olan 15 Mayıs'a kadar sürdürmeyi  planlıyor.  

Haber Tarihi: 03 Mayıs 2018 Perşembe 23:23
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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