Katil İsrail Gazze’deki barışçıl gösterilere "savaş eylemi" dedi

İnsan hakları kuruluşlarının, “Filistinlilerin gösteri haklarına saygı” ve göstericilere karşı İsrail askerlerince gerçek mühimmat kullanılmasının yasaklanması için İsrail Yüksek Mahkemesine yaptığı başvuru, İsrail Başsavcılığı tarafından reddedildi.

Haaretz gazetesinde yer alan habere göre, İsrail Başsavcılığının, Yüksek Mahkemeye yapılan söz konusu başvuruyu reddetmesini, “Gazze sınırında düzenlenen gösteriler İsrail’e yönelik düşmanca eylemler barındırıyor. Dolayısıyla bu eylemlere karşı insan hakları kurallarının uygulanması imkansızdır.” sözleriyle gerekçelendirdiği belirtildi.

Haberde savcılığın, İsrail güçlerinin Filistinlilere karşı orantısız güç kullanmasının, angajman kuralları gereği İsrail kanunlarına ve uluslararası hukuka uygun olduğunu ileri sürdüğü aktarıldı.

İsrail Yüksek Mahkemesi ise insan hakları kuruluşları tarafından yapılan başvurulara ilişkin değerlendirmesini hala sürdürüyor.

İsrail vatandaşı Filistinlilerin haklarıyla ilgilenen Adalet İnsan Hakları Merkezi, Filistinli göstericilere karşı gerçek mühimmat kullanılmasına işaret ederek, “İşgal güçleri uluslararası hukuku ve İsrail’in halihazırda yürürlükte olan hukukunu ihlal ediyor.” ifadeleriyle 23 Nisan’da İsrail Yüksek Mahkemesi’ne başvuruda bulunmuştu.

Adalet İnsan Hakları Merkezi, yaptığı başvuruda İsrail askerlerinin gerçek mermi kullanmasının yasaklanmasını talep ederek, “Bu gösteriler, herhangi bir şekilde başka insanların hayatına tehdit unsuru içermeyen silahsız, sivil protestolardır.” sözlerine yer vermişti.

Filistinliler, Toprak Günü'nün 42. yılı kapsamında 30 Mart Cuma gününden bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında Büyük Dönüş Yürüyüşü adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

Gösterilerin başından bu yana aralarında gazeteci ve 18 yaş altındakilerin bulunduğu 50 Filistinli İsrail askerleri tarafından şehit edilirken, 6 binden fazla Filistinli yaralandı.

Filistinliler, gösterilerini İsrail'in kuruluş yıl dönümü ve "Büyük Felaket" adını verdikleri "Nekbe"nin tarihi olan 15 Mayıs'a kadar sürdürmeyi planlıyor.