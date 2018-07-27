0553 313 94 23

Katil İsrail, Gazze sınırında 1 Filistinli'yi şehit etti

Gazze Şeridi sınırında katil İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu bir Filistinli şehit oldu. Çok sayıda yaralı var.

27 Temmuz 2018 Cuma 19:22
Katil İsrail, Gazze sınırında 1 Filistinli'yi şehit etti

İsrail askerlerinin Gazze Şeridi sınırında düzenlenen barışçıl gösterilere müdahalesinde 1 Filistinlinin şehit olduğu, 10 Filistinlinin yaralandığı bildirildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Han Yunus kentinin doğu sınırında İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu başından vurulan Gazi Ebu Mustafa (43) isimli Filistinlinin şehit olduğu belirtildi.

Açıklamada ayrıca, Gazze'nin doğu sınırında İsrail askerlerinin müdahalesinde aralarında gazdan etkilenenlerin de bulunduğu 10 Filistinlinin yaralandığı kaydedildi.

ŞEHİT SAYISI 153'E ULAŞTI

Ebu Mustafa'nın hayatını kaybetmesiyle birlikte Gazze sınırındaki eylemlerin başladığı 30 Mart'tan bu yana şehit olan Filistinlilerin sayısı 153'e ulaştı.

Filistinliler, Toprak Günü'nün 42. yılı nedeniyle 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl eylemler düzenliyor. 

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor. 

SAVAŞ UÇAĞI VURDU

Öte yandan İsrail ordusuna ait bir savaş uçağı, Gazze'nin doğusundaki Tuffah Mahallesi'nde "yanan uçurtma" ve helyum gazıyla şişirilmiş "balonlar" gönderen grupların bulunduğu bir alana roket saldırısı düzenledi. Olayda ölen ya da yaralanan bulunmuyor.

İsrail, Filistinli göstericilerin Gazze Şeridi çevresindeki Yahudi yerleşim yerlerine "yanan uçurtma" ile helyum gazıyla şişirilmiş "balonlar" göndermesi nedeniyle bölgede bir dizi yangın meydana geldiğini belirtiyor. "Yanan uçurtmalara" çözüm bulamayan İsrail ordusu, son günlerde bu uçurtmaların hazırlandığı yerler olduğu iddiasıyla sınırda pek çok noktaya hava saldırısı gerçekleştiriyor.

Haber Tarihi: 27 Temmuz 2018 Cuma 19:22
  1. Gazze
  2. israil
  3. şehit

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kuzey Kore 65 yıl sonra ABD'ye iade etti
    1. Kuzey Kore 65 yıl sonra ABD'ye iade etti
    2. PKK'lı Alman finosu Türkiye'ye..
    3. Diş ağrısı için doğal çözümler
    4. Kulak tıkanıklığı neden olur?
    5. Kocaeli'den acı haber! 8 kişi selde..
    6. Safiye İnci tutuklandı mı? Safiye İnci..
    7. Lavanta çayının sağlığa 7 etkisi
    8. CHP'de demokrasi bu kadar olur!..
    9. Terör devleti İsrail, bir çocuğu..
    10. Beşiktaş, Enzo Roco'yu resmen açıkladı!
    11. YKS sınav sonuçları ÖSYM tarafından ne..
    12. İstanbul Atatürk Havalimanı ne zaman..
    13. Edirne Meriç Nehri'nde çocuk cesedi..
    14. Süper Lig'de ilk hafta programı belli..
    15. Süleyman Soylu: En çok kaza yapan..
    16. Bir dönem sona eriyor: Hasta alımını..
    17. Tarihi çınar devrildi! Faciadan dönüldü
    18. CHP'li muhalifler imza sayısını duyurdu
    19. 2018 POMEM PÖH alımları ne zaman PÖH..
    20. Her şey bu evde yaşanmıştı! Ayrıntılar..
    Kediciklerin 'MaşaAllah' ve 'İnşaAllah'ının sırrı çözüldü!
    Kediciklerin 'MaşaAllah' ve 'İnşaAllah'ının sırrı çözüldü!
    EYT'lilerin mağduriyetini yeni kabine çözecek mi?
    EYT'lilerin mağduriyetini yeni kabine çözecek mi?
    Brunson tehdidi sonrası ABD'den ilk hamle!
    Brunson tehdidi sonrası ABD'den ilk hamle!
    Topuk sertleşmesi ölümcül bir hastalığın habercisi!
    Topuk sertleşmesi ölümcül bir hastalığın habercisi!
    Fatih Erbakan iddialı: Erdoğan'dan sonra ben...
    Fatih Erbakan iddialı: Erdoğan'dan sonra ben...

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Emekli maaş farkları ne zaman ödenecek?
    Emekli maaş farkları ne zaman ödenecek?
    Vergi SGK imar barışı MTV KYK borcu yapılandırma
    Vergi SGK imar barışı MTV KYK borcu yapılandırma