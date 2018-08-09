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Katil İsrail, Gazze şehir merkezini bombalıyor!

Katil İsrail ordusuna ait savaş uçaklarının Gazze şehir merkezini bombaladığı belirtildi.

09 Ağustos 2018 Perşembe 19:30
Katil İsrail, Gazze şehir merkezini bombalıyor!

İsrailsavaş uçaklarının Gazze'nin batısındaki bulunan Saeed AlMasshal Kültür Merkezine en az 10 füzeyle saldırı düzenlediği belirtildi. Saeed AlMasshal Kültür Merkezi saldırının ardından yerle bir oldu.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, bombardıman sonucu 18 kişinin yaralandığı belirtildi. Açıklamada, İsrail’in Gazze'ye saldırılarının devam ettiği ifade edildi. 

Haber Tarihi: 09 Ağustos 2018 Perşembe 19:30
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  6. saeed almasshal
  7. DÜNYA Haberleri

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