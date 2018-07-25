Ağaç İstanbul
0553 313 94 23

Katil İsrail, Filistinli kadın yazarı 'kaba bir şekilde" sorguluyor

Filistinli kadın gazeteci-yazar Hatır, gözaltına alındığı ilk andan itibaren Aşkelon gözaltı merkezinde 'yoğun ve kaba bir şekilde' sorguya çekiliyor.

25 Temmuz 2018 Çarşamba 08:20
Katil İsrail, Filistinli kadın yazarı 'kaba bir şekilde" sorguluyor

İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde yer alan El Halil kentinde gece saatlerinde evine baskın düzenleyerek gözaltına aldığı 42 yaşındaki Filistinli kadın gazeteci-yazar Lema Hatır'ı "yoğun ve kaba bir şekilde" sorguya çektiği belirtildi.

Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan açıklamada, "Filistinli kadın gazeteci-yazar Lema Hatır, gözaltına alındığı ilk andan itibaren Aşkelon gözaltı merkezinde 'yoğun ve kaba bir şekilde' sorguya çekiliyor." ifadesine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, avukatı Firas es-Sabah'ın, Hatır'ı ziyaret ettiği ve bu görüşmenin detaylarının daha sonra açıklanacağı bilgisi paylaşıldı.

Yazar Lema Hatır'ın eşi Hazım Fahuri, dün yaptığı açıklamada, İsrail askerlerinin gece saatlerinde baskın yaptığı evlerinde aramalarının ardından eşini gözaltına aldığını duyurmuştu.

Fahuri, Filistin'in bazı gazete ve haber sitelerinde yazı ve makaleleri yayımlanan beş çocuk annesi aktivist yazar Hatır'ın sürekli tıbbi bakıma ihtiyaç duyan kronik bir hastalığı olduğunu belirtmişti.

Hatır'ın İsrail askerleri tarafından gözaltına alınmadan önce küçük oğlu "Yahya" ile vedalaştığı anın fotoğraflarının sosyal medyada yayılması, Filistin kamuoyunda duygusal infiale yol açmıştı.

Haber Tarihi: 25 Temmuz 2018 Çarşamba 08:20
  1. filistin
  2. israil

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Pakistan sandık başına gitti!
    1. Pakistan sandık başına gitti!
    2. Kızılırmak'a düşen Arda'dan acı haber..
    3. Ahmet Erdem kimdir?Çalışma, Sosyal..
    4. Amerika'dan çiftçilere 12 milyar..
    5. Sınav sorularını dağıtan 22 FETÖ'cü..
    6. Whatsapp yenilendi! Bugünden itibaren...
    7. Adana’da uyuşturucu almaya gittiler,..
    8. Bedelliden sonra yeni gündem..
    9. Suriye'de intihar saldırısı! 27 ölü
    10. 1994'ler bedelli askerlikten..
    11. Uşak’ta silahlı saldırı: 1 kişi yaralı
    12. Açık açık itiraf ettiler! 'PKK'ya..
    13. Günün âyet ve hadisi
    14. Şırnak'ın bazı bölgeleri "özel..
    15. Sütlüce'de yıkılan bina ile ilgili..
    16. Dolar, piyasaya 4,85'ten başladı
    17. Önlisans 2018 KPSS başvuru tarihi ne..
    18. Şırnak Valiliği açıkladı! 8 Ağustos'a..
    19. Kılıçdaroğlu'na bir tokat da Uğur..
    20. Pakistan'da milletvekili adayına el..
    TBMM'de gerginlik! Alpay Özalan'ı zor durdurdular
    TBMM'de gerginlik! Alpay Özalan'ı zor durdurdular
    Askerlik süreci kısalıyor mu?
    Askerlik süreci kısalıyor mu?
    ABD'den tarihi itiraf: Hiçbir zaman dostumuz olmayacaklar
    ABD'den tarihi itiraf: Hiçbir zaman dostumuz olmayacaklar
    Türkiye'den ABD'ye rest: Zorunda değiliz!
    Türkiye'den ABD'ye rest: Zorunda değiliz!
    Erdoğan'dan partisinin 11 il başkanlığına atama
    Erdoğan'dan partisinin 11 il başkanlığına atama

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Ahmet Şık'tan provokasyon! Meclis'i karıştırıp böyle kaçtı!
    Ahmet Şık'tan provokasyon! Meclis'i karıştırıp böyle kaçtı!
    Binali Yıldırım, torununa şehit ismi verdi
    Binali Yıldırım, torununa şehit ismi verdi