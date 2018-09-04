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Katil İsrail bu kez gazetecilere ateş açtı!

Batı Şeria'da haksız müdahaleleri sürdüren İsrail askerleri, bölgede görev yapan üç gazeteciyi plastik mermiyle yaraladı.

04 Eylül 2018 Salı 21:41
Katil İsrail bu kez gazetecilere ateş açtı!

İşgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Ramallah'ta İsrail askerlerinin Filistinlilere müdahalesini takip eden aralarında Anadolu Ajansı (AA) foto muhabirinin de bulunduğu 3 basın mensubu askerler tarafından açılan ateş sonucu plastik mermiyle yaralandı.

Ramallah'ın batısındaki Ras Karkar kasabasında yaşanan olayları takip eden AA foto muhabiri İsam Rimavi, Fransız haber ajansı (AFP) muhabirleri Abbas Mumini ve İngiliz vatandaşı Joe Dyke plastik mermiyle açılan ateş sonucu ayaklarından yaralandı.

YARALI MUHABİRLERİN DURUMU İYİ

Yaralı muhabirlerin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Yahudi yerleşimcilerin bir süredir yeni yerleşim birimi inşa etmek için Ras Karkar'da Filistinlilere ait araziler üzerinde yol açma çalışmaları yaptığı belirtiliyor. Bu duruma tepki gösteren Filistinliler ile Yahudi yerleşimcileri koruyan İsrail askerleri arasında arbede yaşanıyor. 

İsrail, 1967'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te yüzlerce yasa dışı yerleşim birimi oluşturdu. Batı Şeria'daki yerleşim birimlerinde yaklaşık yarım milyon, Doğu Kudüs'te ise 220 bin yerleşimcinin yaşadığı kaydediliyor.

Uluslararası hukuka göre işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor. 

Haber Tarihi: 04 Eylül 2018 Salı 21:41
  1. İsrail
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