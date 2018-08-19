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Katil İsrail, Beyt Hanun sınır kapısını kapattı

Katil İsrail, Beyt Hanun kapısını, hastalar ve Gazze Şeridi'ne dönenler hariç çıkışlara kapattı.

19 Ağustos 2018 Pazar 08:48
Katil İsrail, Beyt Hanun sınır kapısını kapattı

Kamu İşleri Heyeti Halkla ilişkiler ve Medya Sorumlusu Muhammed el-Mukadime, İsrail'in Beyt Hanun kapısını, hastalar ve Gazze Şeridi'ne dönenler hariç çıkışlara kapattığını belirtti.

Mukadime, İsrail'in Gazze'ye uygulanan ablukayı kırmayı hedefleyen çok sayıda Filistinlinin deniz sınırına doğru kayıklarıyla hareket etmesine cevap olarak kapıyı kapattığını duyurduğunu ifade etti.

 NE OLMUŞTU?

Gazze Ablukasını Kırma Ulusal Hareketi tarafından İsrail'in uyguladığı ablukayı kırma amacıyla bugün düzenlenen eyleme katılan çok sayıda Filistinli, 40 kayıkla Gazze'deki balıkçılar iskelesinden Akdeniz sularına açılmıştı.

Gazze Ablukasını Kırma Ulusal Hareketi, 29 Mayıs'tan bu yana 4 defa denizden İsrail ablukasını kırmayı denemiş, ancak eylemleri İsrail güçlerinin müdahalesiyle sonuçlanmıştı.

Yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı abluka altındaki Gazze Şeridi'nde, 7 sınır kapısından 6'sı İsrail'in, biri Mısır'ın kontrolünde bulunuyor.

İsrail yönetimi, ordu güçlerinin giriş çıkışı için kullandığı Karare Sınır Kapısı'nı 2005'te, diğer 3 kapıyı ise 2007'de Gazze ablukasına başladığında kapattı. İsrail, şu an ticari ürünlerin geçişi için Kerm Ebu Salim ve yolcu geçişi için Beyt Hanun (Erez) Sınır Kapısı'nın çalışmasına izin veriyor. 

Haber Tarihi: 19 Ağustos 2018 Pazar 08:48
  1. israil
  2. Beyt Hanun kapısı
  3. gazze şeridi

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