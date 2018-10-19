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Katil İsrail baskıcı rejimlere casusluk ekipmanı tedarik ediyor

Katil İsrail, muhalifleri hakkında bilgi edinmek isteyen baskıcı rejimlere casusluk ekipmanları ve yazılımları satıyor.

19 Ekim 2018 Cuma 17:22
Katil İsrail baskıcı rejimlere casusluk ekipmanı tedarik ediyor

İsrail, baskıcı rejimlerle yönetilen birçok ülkeye, risk olarak gördükleri muhaliflerini izlemeleri için casusluk ekipmanları ve yazılımları satıyor.

İsrail merkezli Haaretz gazetesinde yer alan bir araştırmaya göre, aralarında demokratik olmayan baskıcı rejimlerle yönetilenlerin de olduğu birçok ülke, kendilerine risk olarak gördükleri kişiler ve muhalifleri hakkında e-mail ve gizli dinleme yoluyla bilgi toplamak için İsrail ile çalışıyor.

İsrailli şirketlerin açık bir şekilde kötüye kullanıldığının bilinmesine rağmen, bu ekipman ve yazılımları satmaya devam ettiği belirtilen haberde, İsrail yasalarının söz konusu ekipmanların yabancı hükümetlere satılmasını yasaklamadığı, ihracat belgelerinin ise İsrail Savunma Bakanlığı tarafından onaylandığı kaydedildi.

Herzilya kentinde bulunan NSO şirketinin ürettiği "Pegasus" uygulamasını öne çıkaran haberde, Forbes'in 2016'da cep telefonlarının neredeyse sınırsız gözetimine izin verilen Pegasus'u "dünyanın en güçlü mobil casus yazılım uygulaması" olarak nitelemesine dikkat çekildi.

Haber Tarihi: 19 Ekim 2018 Cuma 17:22
  1. casusluk
  2. Haaretz
  3. İsrail

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