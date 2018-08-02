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Katil İsrail Başbakanı Netanyahu'dan İran'a uyarı

Terör devleti İsrail Başbakanı Netanyahu, İran'ı, Kızıldeniz üzerindeki önemli boğazlardan biri olan Babu'l Mendeb Boğazı'nı kapatma girişimine karşı uyardı.

02 Ağustos 2018 Perşembe 08:42
Katil İsrail Başbakanı Netanyahu'dan İran'a uyarı

Ülkenin kuzeyindeki Hayfa deniz üssünde, deniz subaylarının mezuniyet töreninde konuşan Netanyahu, "İran, Babu'l Mendeb'i kapatmaya çalışırsa karşısında buna engel olacak güçlü bir uluslararası koalisyon bulacağına eminim. Bu koalisyonun içinde İsrail de olacaktır." dedi ancak koalisyonun hangi ülkelerden teşekkül edeceğiyle ilgili bilgi vermedi.

Netanyahu, denizin kendilerine pek çok olanak sunduğunu, deniz sayesinde İsrail gemilerinin geniş bir alana ulaşabildiğini ve bunun da ülkeye büyük bir güç kattığını sözlerine ekledi.

İran destekli Husiler geçen hafta Kızıldeniz'de Suudi Arabistan'a ait iki petrol gemisine saldırı düzenlemişti.

Saldırıda tankerlerden biri hasar görürken Riyad yönetimi, Babu'l Mendeb Boğazı'ndan petrol transferinin askıya alındığını duyurmuştu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu komutanlarından Kasım Süleymani saldırının ardından yaptığı açıklamada, "Kızıldeniz'in artık ABD için güvenli olmadığını" söylemişti.

Haber Tarihi: 02 Ağustos 2018 Perşembe 08:42
  1. Ordu
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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