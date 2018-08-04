Katil İsrail askerlerinin yaraladığı Filistinli çocuk şehit oldu
Katil İsrail askerlerinin, Gazze Şeridi sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" kapsamında düzenlenen gösterilere müdahalesinde yaralanan Filistinli çocuğun şehit düştüğü bildirildi.04 Ağustos 2018 Cumartesi 09:56
Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, dün düzenlenen gösterilerde İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu karnından yaralanan Muaz es-Suveri'nin (15) şehit olduğu belirtildi.
Suveri'nin şehit düşmesiyle 30 Mart'tan bu yana devam eden "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerindeki şehit sayısı 157'ye yükseldi.
NE OLMUŞTU?
Dün düzenlenen gösterilerde 1 kişinin şehit olduğu, 90'ı gerçek mermi ile olmak üzere 220 kişinin yaralandığı belirtilmişti. 30 Mart'tan bu yana ise 156 kişinin şehit düştüğü, 17 binden fazla Filistinlinin yaralandığı aktarılmıştı.
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