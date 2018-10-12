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Katil İsrail askerleri Gazze sınırında 3 Filistinliyi yaraladı

İsrail güçleri, abluka altındaki Gazze sınırında düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterileri sırasında 3 Filistinliyi yaraladı.

12 Ekim 2018 Cuma 09:26
Katil İsrail askerleri Gazze sınırında 3 Filistinliyi yaraladı

Gazze'deki Şifa Hastanesi Acil Servis Müdürü Eymen es-Sehbani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail askerlerinin Gazze sınırında barışçıl gösteri düzenleyen Filistinlilere ateş açması sonucu 3 kişi yaralandı.

Sehbani, yaralıların tamamının vücutlarının alt bölgelerinden vurulduğunu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığını aktardı.

Filistinliler, 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

İsrail askerlerinin 30 Mart'tan bu yana devam eden barışçıl gösterilere müdahalesinde 198 Filistinli şehit oldu.

Haber Tarihi: 12 Ekim 2018 Cuma 09:26
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