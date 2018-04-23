Katil İsrail askerleri Filistinlilerin üzerine yine kurşun yağdırdı

İsrail askerleri, Kudüs'ün Ebu Dis beldesindeki Kudüs Üniversitesi'nin çevresindeki bazı evlere baskın yaptı.

Askerler, bölgede çıkan gerginliğin ardından Filistinlilere göz yaşartıcı gazın yanı sıra gerçek ve plastik mermi kullanarak müdahale etti.

Filistinliler ise askerlere taş ile molotofkokteyli atarak ve araba tekerleği yakarak tepki gösterdi.

Filistinlilerden yaralananlar ve atılan gaz nedeniyle boğulma tehlikesi geçirenler oldu.

Kudüs Üniversitesi de okul çevresindeki olaylar nedeniyle öğrencileri korumak için kampüsü kapattı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

Kaynak: AA