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Katil İsrail askerleri Filistinli tutuklunun evini havaya uçurdu

İsrail askerleri, Batı Şeria'nın Cenin kentinde bir Filistinli tutuklunun evini yıktı.

24 Nisan 2018 Salı 10:29
Katil İsrail askerleri Filistinli tutuklunun evini havaya uçurdu

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentine buldozerlerle baskın düzenledi.

Askerler, Filistinli tutuklu Ahmed Cemal Kanba'nın evini patlayıcılarla havaya uçurdu.

Tutuklunun evinin yerle bir edilmesine tepki gösteren Filistinli gençler ile İsrail askerleri arasında arbede yaşandı.

İsrail askerleri Filistinlilere gaz bombasının yanı sıra gerçek ve plastik mermilerle müdahale ederken, Filistinli gençler taş ve molotofkokteyli atıp lastik yakarak cevap verdi.

İsrail ordusu, olaylar sırasında bir askerin hafif şekilde yaralandığı ve tedavi için hastaneye kaldırıldığını açıkladı.

Ahmed Cemal Kanba, bir Yahudi yerleşimcinin öldürülmesi olayına katıldığı iddiasıyla aylar önce gözaltına alınmıştı. 

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 24 Nisan 2018 Salı 10:29
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