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Katil İsrail askerleri biri çocuk 2 Filistinliyi şehit etti

İsrail askerleri, Gazze sınırında düzenlenen barışçıl gösterilere yine gerçek mermilerle müdahale etti.

29 Haziran 2018 Cuma 21:57
Katil İsrail askerleri biri çocuk 2 Filistinliyi şehit etti

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinin doğusunda Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterilerine gerçek mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahale ettiğini belirtti.

Kudra, saldırıda başından yaralanan 13 yaşındaki bir çocuğun şehit olduğunu kaydetti.

İsrail askerlerinin gerçek mermiyle ateş açması ve göz yaşartıcı gaz kullanması sonucu 3'ü ilk yardım görevlisi, 6'sı çocuk, 3'ü ağır yaralı olmak üzere 310 kişinin farklı yerlerinden yaralandığını ve göz yaşartıcı gazdan etkilendiğini aktaran Kudra, yaralılardan 177'sinin olay yerinde tedavi edildiğini, 133'ünün ise hastanelere kaldırıldığını kaydetti.

"Gazze'den Batı Şeria'ya kan ve kader ortaklığı" adı verilen Büyük Dönüş Yürüyüşü'nün 14. cumasındaki gösterilere İsrail'in geçmiş gösterilerde uyguladığı orantısız güce rağmen binlerce Filistinli katılıyor.

Filistinliler, Toprak Günü'nün 42. yılı nedeniyle 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında Büyük Dönüş Yürüyüşü adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

İsrail askerlerinin, Büyük Dönüş Yürüyüşü çerçevesinde Gazze sınırında gösteri düzenleyen Filistinlilere müdahalesinde 24 yaşındaki Filistinli Muhammed Fevzi el-Hamayide şehit oldu.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin Gazze'nin güneyindeki Refah kentinin doğusunda Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterilerine gerçek mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahale ettiğini belirtti.

Kudra, İsrail askerlerinin kullandığı merminin karnına ve ayağına isabet etmesi sonucu Hamayide'nin şehit olduğunu kaydetti.

Hamayide'nin şehadetiyle birlikte 30 Mart'tan bu yana Gazze sınırında düzenlenen gösterilerde şehit olan Filistinli sayısı 135'e yükseldi.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 29 Haziran 2018 Cuma 21:57
  1. Sağlık Bakanlığı
  2. İsrail
  3. Batı Şeria
  4. Filistin
  5. Gazze

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