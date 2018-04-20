Katil İsrail askerleri bir Filistinliyi şehit etti

Filistin'de bugün yine tansiyon yüksek. Gazze-İsrailsınırında toplanan yüzlerce Filistinli gösterici, bir kez daha İsrail askerleriyle karşı karşıya geldi.

İsrail askerlerinin açtığı ateşte bir gösterici yaşamını yitirdi. Cibaliya beldesi yakınlarında hayatını kaybeden Filistinli, 25 yaşındaki Ahmed Nebil Ebu Akl.

30 Mart'tan bu yana devam protestolarda öldürülen Filistinlilerin sayısı 36'ya çıktı.

'Büyük Dönüş Yürüyüşü' adı verilen gösteriler, 1976 yılında İsrail'in el koyduğu Filistin arazilerine tepki olarak yapılıyor.

Gazze'ye uygulanan ablukanın kaldırılmasını isteyen kalabalıklar, Mayıs ayı ortasına kadar gösterileri sürdürmeyi planlıyor.