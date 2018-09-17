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Katil İsrail askerleri Batı Şeria'da 8 Filistinliyi yaraladı

Katil İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'da aralarında bir sağlık çalışanının da olduğu 8 Filistinliyi yaraladı.

17 Eylül 2018 Pazartesi 10:43
Katil İsrail askerleri Batı Şeria'da 8 Filistinliyi yaraladı

Filistin Kızılayı'ndan yapılan açıklamaya göre, İsrail güçleri, Nablus kentinde "Yusuf makamı" olarak bilinen yere fanatik Yahudi yerleşimcilerin girerek ayin düzenlemesine tepki gösteren Filistinlilere plastik mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti. 

İsrail güçlerinin yaraladığı 8 Filistinliden ikisi hastaneye kaldırılırken, diğer yaralılara bölgedeki sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi. 

Yaralılardan birinin sağlık çalışanı olduğu kaydedildi. 

Görgü şahitlerinin aktardığı bilgiye göre ise, İsrail güçleri yaralıları taşıyan Filistin'e ait bir ambulansa da gerçek mermiyle ateş açtı. 

İsrail askerlerinin gerçek mermilerinin hedefi olan ambulansın camları kırılırken, ambulansta bulunan bir sağlık çalışanının gözü ve ayağından şarapnel parçalarıyla yaralandığı belirtildi. 

Yahudiler, Batı Şeria’nın Nablus kentinde bulunan "Yusuf makamında" Hazreti Yusuf'un kabri olduğuna inanıyor. Ancak birçok arkeolog söz konusu kabrin sadece birkaç asır geçmişi olduğunu kaydederek, bu inancın doğru olamayacağını, kabrin Yusuf ed-Duveykat isimli Müslüman'a ait olduğunu ifade ediyor.

Haber Tarihi: 17 Eylül 2018 Pazartesi 10:43
  1. israil
  2. filistin
  3. gözaltı
  4. batı şeria
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