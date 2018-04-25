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Katil İsrail askerleri 8 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te hemen her gün evlere baskın düzenleyerek çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

25 Nisan 2018 Çarşamba 15:49
Katil İsrail askerleri 8 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail güçleri, 8 Filistinliyi "yasa dışı gruplarla bağlantıları olduğu" iddiasıyla gözaltına aldı.

Fanatik Yahudilerin Filistinlilere yönelik ırkçı saldırılarına da bir yenisi eklendi.

İsrail polisinin açıklamasına göre, İsrail'in kuzeyindeki En-Nasıra kentine ait bir köyde, Filistinli bir ailenin 2 aracı ateşe verildi. Olayla ilgili soruşturma açıldı.

Saldırının arkasında fanatik Yahudilerin "Price Tag" isimli örgütü olduğu tahmin ediliyor.

Son günlerde fanatik grupların Filistinlilere ırkçı saldırılarındaki artış dikkat çekiyor.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 25 Nisan 2018 Çarşamba 15:49
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