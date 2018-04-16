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Katil İsrail askerleri 3 Filistinliyi yaraladı

Gazze'nin doğu sınırındaki gösterilere katılan Filistinlilerden 3'ü, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu yaralandı.

16 Nisan 2018 Pazartesi 08:51
Katil İsrail askerleri 3 Filistinliyi yaraladı

İsrail askerlerinin, Gazze'nin doğu sınırındaki "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerine katılan 3 Filistinliyi yaraladığı bildirildi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı sözcüsü Eşref el-Kudra yaptığı yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu sınırdaki göstericilerden 3'ünün yaralandığını belirtti. Yaralıların hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.

Filistinliler, Toprak Günü'nün 42. yıl dönümü kapsamında 30 Mart Cuma gününden bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında barışçıl gösteriler düzenliyor.

Gösterilerin başladığı ilk günden beri 35 Filistinli şehit oldu

İsrail askerleri ise “sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006’dan beri Gazze’ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını” talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor. Gösterilerin başladığı ilk günden beri 35 Filistinli şehit oldu, 3 binden fazla Filistinli yaralandı.

Filistinliler, "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında başlattıkları barışçıl gösterilerine mayıs ayı ortasına kadar devam etmeyi planlıyor.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 16 Nisan 2018 Pazartesi 08:51
  1. Gazze
  2. İsrail
  3. Anadolu Ajansı

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