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Katil İsrail askerleri 3 Filistinliyi şehit etti

İsrail askerleri, Gazze'nin güneyinde sınırı geçtiği iddiasıyla üç Filistinliyi şehit etti.

30 Nisan 2018 Pazartesi 09:14
Katil İsrail askerleri 3 Filistinliyi şehit etti

İsrail ordu sözcüsü Avichay Adraee, yaptığı yazılı açıklamada, "Gazze'nin güney sınırındaki güvenlik çitini geçen ve askeri devriye aracına doğru patlayıcı atan 2 Filistinli açılan ateş sonucu öldürüldü." ifadesini kullandı. 

Adraee, ayrıca "2 kişinin İsrail'e sızmaya ve güney sınırındaki güvenlik çitine zarar vermeye çalıştığını" iddia ederek, "İsrail güvenlik güçlerinin açtığı ateş sonucu birinin öldürüldüğünü, diğerinin gözaltına alındığını" belirtti. 

Haber Tarihi: 30 Nisan 2018 Pazartesi 09:14
  1. filistin
  2. israil
  3. şehit

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