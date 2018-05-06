Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Katil İsrail askerleri 2 Filistinliyi öldürdü

İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde 2 Filistinlinin öldüğü belirtildi.

06 Mayıs 2018 Pazar 16:46
Katil İsrail askerleri 2 Filistinliyi öldürdü

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı yazılı açıklamada, Han Yunus kentinde İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu Beha Abdurrahman Kadih (23) ve Muhammed Halid Ebu Rayde (20) isimli 2 Filistinlinin öldüğünü kaydetti.

Açıklamada başka detaya yer verilmedi.

Öte yandan İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee tarafından yapılan yazılı açıklamada ise "İsrail askerlerinin Gazze'nin güney sınırındaki güvenlik tellerini geçmeye çalışan 3 kişiye ateş açtığı ve söz konusu kişilerden 2'sinin öldürüldüğü" belirtildi.

Filistinliler, 30 Mart'tan bu yana, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

Gösterilerin başından bu yana aralarında gazetecilerin ve çocukların da olduğu 50 Filistinli İsrail askerleri tarafından öldürüldü, binlerce Filistinli yaralandı.

Haber Tarihi: 06 Mayıs 2018 Pazar 16:46
  1. Ordu
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Türkiye'nin yeni zırhlısı görücüye çıkıyor
    1. Türkiye'nin yeni zırhlısı görücüye..
    2. Avrupa'da Cengiz Ünder fırtınası
    3. Bu mesajlara dikkat! "Bedava tatil..
    4. Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce'ye neden..
    5. Şehit itfaiyeciler son yolculuklarına..
    6. Çanakkale Köprüsü'nün açılış tarihi..
    7. İsrail'den İran'a tehdit: Savaşa neden..
    8. Pakistan İçişleri Bakanı vuruldu
    9. Erdoğan düşmanı Fransız Profesör:..
    10. İP hayalini açıkladı "yüzde 62"
    11. Trump'ın ekibi İran'a karşı İsrailli..
    12. Yüzyılın Anlaşması'nın gerçek hedefi:..
    13. Tapu Kadastro'dan ilginç harita: Yüzde..
    14. Adıyaman’dan Afrin'e 20 TIR yardım
    15. İlk yarıda gol olmadı
    16. Terör örgütüne tarihi darbe: Sözde..
    17. 'Cem Uzan siyasete dönüyor!' Paris'te..
    18. İbrahim Kalın: Kur'an-ı Kerim kimsenin..
    19. Gazze'de şehit olan 6 Kassam Tugayları..
    20. Katil İsrail askerleri 2 Filistinliyi..
    Kuveyt Türk
    Karamollaoğlu'ndan beyin yakan anket
    Karamollaoğlu'ndan beyin yakan anket
    Şahan Gökbakar'dan bir rezil film daha!
    Şahan Gökbakar'dan bir rezil film daha!
    Erdoğan talimatı verdi, Lozan'ın gizli maddeleri halka açılıyor
    Erdoğan talimatı verdi, Lozan'ın gizli maddeleri halka açılıyor
    Aykut Kocaman'dan çarpıcı açıklama: Akhisar yedekleri oynatırsa diğer takımlara...
    Aykut Kocaman'dan çarpıcı açıklama: Akhisar yedekleri oynatırsa diğer takımlara...
    Zonguldak'ta evinin çatısında yaptı! Duyan görmek için geliyor...
    Zonguldak'ta evinin çatısında yaptı! Duyan görmek için geliyor...

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    HDP kimi destekleyecek? Ahmet Hakan açıkladı
    HDP kimi destekleyecek? Ahmet Hakan açıkladı
    Leman'dan skandal karikatür! Şerife Boz'a...
    Leman'dan skandal karikatür! Şerife Boz'a...