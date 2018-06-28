Katil İsrail askerleri 17 Filistinliyi gözaltına aldı

Filistin Esirler Cemiyeti, İsrail askerlerinin "terör olaylarına karıştıkları" iddiasıyla Batı Şeria'nın farklı bölgelerinden 17 Filistinliyi gözaltına aldığını açıkladı.

Açıklamada, gözaltına alınanlar arasında 3 eski mahkumun da olduğu ifade edildi.

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyerek çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

Filistin Esirler Cemiyeti’nin son verilerine göre, İsrail hapishanelerinde yaklaşık 6 bin Filistinli var.

Kaynak: AA