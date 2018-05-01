Katil İsrail askerleri 10 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail ordusu tarafından yapılan yazılı açıklamada, Batı Şeria'da gece düzenlenen operasyonlarda "terör olaylarına karıştığı" iddiasıyla 10 Filistinlinin gözaltına alındığı belirtildi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail ordusu; Batı Şeria'nın güneyindeki El-Halil ilinde Halid ez-Zateri ve İsa İbrahim ile Kudüs'e bağlı El-İsaviye beldesinde serbest bırakılan eski tutuklu Muhammed Ata Kamil Alyan'ı gözaltına aldı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

Filistin resmi kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde 62'si kadın, 450'si idari tutuklu, 12'si milletvekili ile 300'ü çocuk olmak üzere yaklaşık 7 bin Filistinli bulunuyor.