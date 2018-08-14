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Katil Esed'ten çağrı

Suriye'de gelecek ay yapılacak olan seçimler öncesinde Şam yönetimi ile Suriyeli Kürtler arasında bir görüşme gerçekleştirildi. Görüşmede Beşar Esed yönetimi, Suriyeli Kürtler'in seçimlere katılmasını istedi.

14 Ağustos 2018 Salı 20:56
Katil Esed'ten çağrı

Suriyeli Kürtler ile Beşar Esed yönetimi arasında geçen hafta ikinci bir görüşme yapıldığı açıklandı. Buna göre Şam yönetimi, Suriyeli Kürtlerden önümüzdeki ay ülke çapında düzenlenecek yerel seçimlere katılmasını istedi.

Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG) siyasi kanadı Suriye Demokratik Konseyi’nin (SDK) Eş Başkanı Riad Darar, geçen hafta bir heyetin Şam’a gittiğini söyledi. Reuters’a konuşan Darar görüşmede ademi merkeziyetçilik ve anayasa konularının ele alındığını söyledi.

‘HEYET SEÇİMLERİ KONUŞMAK İÇİN ŞAM’A GERİ GİDECEK’

Darar, ‘uzun bir diyalog’ gerçekleştirildiğini ve Şam’ın, Kürtlerin kurduğu özerk bölgenin önümüzdeki ay yapılacak yerel seçimlere katılması önerisi getirdiğini söyledi. "SDK’nın gelecekte yapılacak herhangi bir seçimde ülkenin kuzeyindeki yönetim yapısını ve öz yönetimi korumak istediğini" belirten Darar, "Esed yönetimine kesin bir yanıt vermediklerini söyledi. Darar, “Kamışlı’dan gelen heyet, bu konunun ele alınması için geri dönmeye karar verdi” dedi.

Suriyeli Kürt yetkili, Şam’daki yetkililerin masaya bir dizi başka konuyu da getirdiğini ancak kendilerinin bunları ele almanın erken olduğunu düşündüğünü ekledi. Darar, “Önce halka verilecek hizmetler konusunda anlaşmalıyız” dedi.

Taraflar arasında Şam’daki ilk görüşme geçen ay yapılmıştı. Kamışlı’dan Şam’a giden ilk heyette sadece SDK değil, ABD ile doğrudan ittifak halinde olan ve Suriye’nin yaklaşık dörtte birini kontrol eden SDG’den de temsilcilerin bulunması da dikkat çekti.

Haber Tarihi: 14 Ağustos 2018 Salı 20:56
  1. Esed
  2. suriyeli kürtler

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  • çağlarçağlar12 sa önce
    bu katilin fotosunu bile bizlere göstermeyin çünkü bu sapkınlar çocuk katilleri için yaşasın cehennem bunları helak etmek lazım yani cihad ,
Bugünkü Akit

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