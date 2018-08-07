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Katil Esed'ten 1 ayda 528 varil bombası

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), Beşşar Esed rejiminin ülkenin farklı bölgelerindeki sivil yerleşimlere geçen ay düzenlediği saldırılarda 528 defa varil bombası kullandığını açıkladı.

07 Ağustos 2018 Salı 13:23
Katil Esed'ten 1 ayda 528 varil bombası

SNHR, Esed rejiminin, muhaliflerin kontrolündeki sivil yerleşimlere temmuzda düzenlediği varil bombası saldırılarına ilişkin raporunu yayımladı.

Raporda, rejim güçlerinin geçen ayki saldırılarda 528 kez varil bombası kullandığı ve bu saldırılarda 5'i çocuk, 2'si kadın toplam 9 sivilin hayatını kaybettiği kaydedildi.

Esed rejimi ve Rusya'nın geçen ay ülkenin güney bölgelerine yoğun saldırılar düzenleyerek bölge halkını zorunlu göçe zorlamayı amaçladığı ifade edildi.

Rejim güçlerinin Dera'ya 496, Kuneytra'ya 28, İdlib'deki sivil yerleşimlere de 4 kez varil bombası saldırısı gerçekleştirdiği belirtildi.

Bu yılın ocak-temmuz döneminde rejim güçlerinin kullandığı toplam varil bombası sayısı ise 3 bin 436 olarak açıklandı.

MALİYETİ 50 DOLAR, ETKİSİ BÜYÜK

Rejim, 50 dolarlık düşük maliyetine karşın büyük yıkım etkisi nedeniyle varil bombalarını tercih ediyor

Bu bombalarla çoğunlukla sivil alanları hedef alan rejim, en yüksek can kaybının ortaya çıkmasını hedefliyor. İçine doldurulan patlayıcı miktarına göre bombalar, 50-200 metrelik alanda tahribata neden oluyor.

Atılış şekli askeri terminolojide "serbest düşüş ilkesi" olarak tanımlanan varil bombaları, yerleşim yerlerine verdikleri hasarla sivilleri göçe zorluyor.

Haber Tarihi: 07 Ağustos 2018 Salı 13:23
  1. "serbest düşüş ilkesi"
  2. SNHR
  3. Beşşar Esed

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