PKK'dan Esed'e Münbiç sözü! Konvoy yola çıktı
Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna harekât açıklaması ve ABD’nin çekilme kararı sonrasında katil Esed rejimi ile terör örgütü YPG/PKK arasında yürütülen kirli pazarlıklar hızlandı. PKK’nın " Bize destek verin Münbiç’i size bırakalım" teklifi üzerine harekete geçen rejim, Münbiç’in bazı köylerine asker, araç ve cephane sevk etti.23 Aralık 2018 Pazar 07:34
Terör örgütü PKK ile katil Esed rejimi arasındaki ilk görüşme geçtiğimiz günlerde Kamışlı’da gerçekleştirildi. Bu görüşmede PKK, Esed rejiminden Türkiye’ye karşı destek istedi. Örgüt bunun karşılığında bütün petrol bölgelerini rejime bırakma teklifinde bulundu. İkinci görüşme ise Münbiç’in Ebu Galgal köyünde gerçekleşti
Münbiç’i rejime bırakma sözü
Bu bu görüşmede ise örgüt, Münbiç’i rejime bırakma sözü verdi. Temas sonrasında rejim güçleri önceki gece Taihe, Zekiye kavşağı ve Tel Esved bölgelerine yığınak yapmaya başladı. Rejim Humus, Şam ve İdlib çevresindeki birliklerini “Münbiç’e takviye olarak gitmek için hazırlanın” talimatı verdi. (Yeni Şafak)
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