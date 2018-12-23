Yeniakit // THY / S&M Milleriniz %33 Daha Değerli Kampanyası
0553 313 94 23

PKK'dan Esed'e Münbiç sözü! Konvoy yola çıktı

Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna harekât açıklaması ve ABD’nin çekilme kararı sonrasında katil Esed rejimi ile terör örgütü YPG/PKK arasında yürütülen kirli pazarlıklar hızlandı. PKK’nın " Bize destek verin Münbiç’i size bırakalım" teklifi üzerine harekete geçen rejim, Münbiç’in bazı köylerine asker, araç ve cephane sevk etti.

23 Aralık 2018 Pazar 07:34
PKK'dan Esed'e Münbiç sözü! Konvoy yola çıktı

Terör örgütü PKK ile katil Esed rejimi arasındaki ilk görüşme geçtiğimiz günlerde Kamışlı’da gerçekleştirildi. Bu görüşmede PKK, Esed rejiminden Türkiye’ye karşı destek istedi. Örgüt bunun karşılığında bütün petrol bölgelerini rejime bırakma teklifinde bulundu. İkinci görüşme ise Münbiç’in Ebu Galgal köyünde gerçekleşti

Münbiç’i rejime bırakma sözü

Bu bu görüşmede ise örgüt, Münbiç’i rejime bırakma sözü verdi. Temas sonrasında rejim güçleri önceki gece Taihe, Zekiye kavşağı ve Tel Esved bölgelerine yığınak yapmaya başladı. Rejim Humus, Şam ve İdlib çevresindeki birliklerini “Münbiç’e takviye olarak gitmek için hazırlanın” talimatı verdi. (Yeni Şafak)

Günün Özeti

Haber Tarihi: 23 Aralık 2018 Pazar 07:34
  1. PKK
  2. Suriye
  3. Esed
  4. Münbiç

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kürsüde tam 66 defa 'ben' dedi!
    1. Kürsüde tam 66 defa 'ben' dedi!
    2. Günün âyet ve hadisi
    3. Fransa'dan PKK'ya tam destek sözü
    4. CHP'den Fuat Oktay'a çirkin saldırı!
    5. Katil Esed'in konvoyu Münbiç’e gidiyor
    6. Pes artık! Beyaz Saray'ın sitesinde..
    7. O esnaf konuştu: Biz buna alışkın..
    8. PKK bildiri dağıttı: ‘Osmanlı geliyor’
    9. İran'dan Türkiye'ye 30 milyar dolarlık..
    10. Endonezya'da facia: 43 ölü 584 yaralı!
    11. Cengiz Ünder'li Roma, Ronaldo'lu..
    12. Kasımpaşa Kulübü Başkan Vekili Hasan..
    13. Yorumcu Erman Toroğlu: Beşiktaş'ın bu..
    14. Sergen Yalçın resmen açıkladı! 'Ozan..
    15. Teröristlere hendek kazmaları için..
    16. GÜNDEM ÖZETİNE EK
    17. Silivri'de şantiyede yangın
    18. Ron Paul, Trump'ın çekilme kararını..
    19. Kırıkkale'de trafik kazası: 8 yaralı
    20. Köpeği otomobile bağlayıp şehir turu..
    Mağarada öldürülen PKK'lılarla ilgili flaş 'Giresun' detayı!
    Mağarada öldürülen PKK'lılarla ilgili flaş 'Giresun' detayı!
    Kulisleri hareketlendiren söylenti: Binali Yıldırım vazgeçti
    Kulisleri hareketlendiren söylenti: Binali Yıldırım vazgeçti
    Hainlerin 'Sözcü'sünden fabrika çarpıtması! Hükümet Altay tankı için fabrikayı özelleştirecek
    Hainlerin 'Sözcü'sünden fabrika çarpıtması! Hükümet Altay tankı için fabrikayı özelleştirecek
    İstanbul için kritik uyarı! Soğuk ve kar günlerce sürecek
    İstanbul için kritik uyarı! Soğuk ve kar günlerce sürecek
    CHP İstanbul ilçe belediye başkan adayları 2019
    CHP İstanbul ilçe belediye başkan adayları 2019

    Günün Karikatürü

    23 Aralık 2018
    Dev kargo şirketi konkordato ilan etti!
    Dev kargo şirketi konkordato ilan etti!
    ABD'nin Suriye'den çekilmesi İsrail merkezli bir plan mı?
    ABD'nin Suriye'den çekilmesi İsrail merkezli bir plan mı?