PKK'dan Esed'e Münbiç sözü! Konvoy yola çıktı

Terör örgütü PKK ile katil Esed rejimi arasındaki ilk görüşme geçtiğimiz günlerde Kamışlı’da gerçekleştirildi. Bu görüşmede PKK, Esed rejiminden Türkiye’ye karşı destek istedi. Örgüt bunun karşılığında bütün petrol bölgelerini rejime bırakma teklifinde bulundu. İkinci görüşme ise Münbiç’in Ebu Galgal köyünde gerçekleşti

Münbiç’i rejime bırakma sözü

Bu bu görüşmede ise örgüt, Münbiç’i rejime bırakma sözü verdi. Temas sonrasında rejim güçleri önceki gece Taihe, Zekiye kavşağı ve Tel Esved bölgelerine yığınak yapmaya başladı. Rejim Humus, Şam ve İdlib çevresindeki birliklerini “Münbiç’e takviye olarak gitmek için hazırlanın” talimatı verdi. (Yeni Şafak)