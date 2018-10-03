Katil Esed'in keyfi tutuklamaları devam ediyor!
Suriye'de, geçtiğimiz ay Esed rejimi tarafından 402 kişinin keyfi olarak tutuklandığı öğrenildi.03 Ekim 2018 Çarşamba 14:53
Suriye İnsan Hakları Ağı'nın (SNHR) yayımladığı eylül ayı raporunda, geçen ay ülke çapında 687 kişinin alıkonulduğu belirtildi.
Ağın raporunda, Esed rejimine bağlı güçlerin geçen ay 22'si çocuk, 34'ü kadın 402 kişiyi keyfi şekilde tutukladığı bildirildi.
Tutuklananların büyük kısmını son dönemlerde rejim kontrolüne giren bölgelerde "uzlaşı" imzalayan gençlerin oluşturduğu kaydedildi.
YPG'nin işgal ettiği bölgelerde 4'ü çocuk, 6'sı kadın 190 kişinin sebepsiz alıkoyduğu aktarılan raporda, alıkonulan gençlerin zorla silah altına almayı planlandığı bilgisine yer verildi.
Rapora göre, IŞİD 2'si çocuk 22 kişiyi geçen ay "IŞİD talimatlarına uymadığı veya muhaliflere yakın oldukları" gerekçesiyle alıkoydu.
9 ayda 6 bin 109 kişi alıkonuldu
Suriye'deki keyfi tutuklamaların büyük bir kısmının rejim güçlerince yapıldığına dikkat çekilen raporda, bu yılın ocak-eylül döneminde ülke genelinde 6 bin 109 kişi keyfi tutuklamalara maruz kaldığı aktarıldı.
Suriyeli muhalif kaynaklara göre Suriye'de rejim cezaevlerinde en az 500 bin kişi bulunuyor.
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