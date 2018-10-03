Katil Esed'in keyfi tutuklamaları devam ediyor!

Suriye İnsan Hakları Ağı'nın (SNHR) yayımladığı eylül ayı raporunda, geçen ay ülke çapında 687 kişinin alıkonulduğu belirtildi.

Ağın raporunda, Esed rejimine bağlı güçlerin geçen ay 22'si çocuk, 34'ü kadın 402 kişiyi keyfi şekilde tutukladığı bildirildi.

Tutuklananların büyük kısmını son dönemlerde rejim kontrolüne giren bölgelerde "uzlaşı" imzalayan gençlerin oluşturduğu kaydedildi.

YPG'nin işgal ettiği bölgelerde 4'ü çocuk, 6'sı kadın 190 kişinin sebepsiz alıkoyduğu aktarılan raporda, alıkonulan gençlerin zorla silah altına almayı planlandığı bilgisine yer verildi.

Rapora göre, IŞİD 2'si çocuk 22 kişiyi geçen ay "IŞİD talimatlarına uymadığı veya muhaliflere yakın oldukları" gerekçesiyle alıkoydu.

9 ayda 6 bin 109 kişi alıkonuldu

Suriye'deki keyfi tutuklamaların büyük bir kısmının rejim güçlerince yapıldığına dikkat çekilen raporda, bu yılın ocak-eylül döneminde ülke genelinde 6 bin 109 kişi keyfi tutuklamalara maruz kaldığı aktarıldı.

Suriyeli muhalif kaynaklara göre Suriye'de rejim cezaevlerinde en az 500 bin kişi bulunuyor.