Katil Esed'in kansere yakalanan eşi Esma Esed'den pişkin mesaj
Suriye'de sivilleri katleden Beşar Esed'in kansere yakalanan eşi Esma Esed, sosyal medya hesabından pişkin bir açıklamada bulunarak, "Güç ve zorluklara göğüs germeyi öğreten halkın bir parçasıyım" dedi.09 Ağustos 2018 Perşembe 15:12
Meme kanseri teşhisi nedeniyle hastaneye kaldırılan Suriye rejiminin katil başkanı Beşar Esed'in eşi Esma Esed, Suriye halkına pişkince seslenerek "Benim kararlılığım, sizin kararlılığınızdan geliyor" ifadelerini kullandı.
"ZORLUKLARA GÖĞÜS GERMEYİ ÖĞRETEN HALKIN PARÇASIYIM"
Hastalık haberinin bildirilmesinin ardından Twitter'dan açıklama yapan Esma Esad "Ben dünyaya sebat, güç ve zorluklara göğüs germeyi öğreten halkın bir parçasıyım. Benim kararlılığım sizin son yıllarda gösterdiğiniz sebat ve kararlılıktan geliyor" dedi.
SURİYE'DEN AÇIKLAMA GELMİŞTİ
Suriye rejimi, Esma Esed'ın erken teşhis edilen kötü huylu bir meme tümörü nedeniyle hastaneye kaldırıldığını açıklamıştı.
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