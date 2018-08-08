Katil Esed'in İngiliz karısı kanser oldu

Esed Rejimi Twitter'dan Esed ve İngiliz eşinin hastanede çekilmiş fotoğraflarını yayınladı. Paylaşılan mesajda "Esma Esed, erken teşhis edilen kötü huylu bir meme tümörünün ardından tedavisinin ilk aşamasına başladı. Cumhurbaşkanlığı ve Çalışma Grubu, Esma Hanım'a acil şifalar diler." ifadesine yer verildi.

Londra'da doğup büyüyen ve eski yatırım bankacısı olan İngiliz asıllı Esma Esed 2000 yılında Beşar Esed ile evlenmişti.