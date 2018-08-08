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Katil Esed'in İngiliz karısı kanser oldu

Kendi halkını katleden Beşar Esed'in eşi kanser tedavisi görüyor. 42 yaşındaki Esma Esad, erken teşhis edilmiş göğüs kanseri tedavisi için hastanede tedavi altına alındı.

08 Ağustos 2018 Çarşamba 18:14
Katil Esed'in İngiliz karısı kanser oldu

Esed Rejimi Twitter'dan Esed ve İngiliz eşinin hastanede çekilmiş fotoğraflarını yayınladı. Paylaşılan mesajda "Esma Esed, erken teşhis edilen kötü huylu bir meme tümörünün ardından tedavisinin ilk aşamasına başladı. Cumhurbaşkanlığı ve Çalışma Grubu, Esma Hanım'a acil şifalar diler." ifadesine yer verildi.

Londra'da doğup büyüyen ve eski yatırım bankacısı olan İngiliz asıllı Esma Esed 2000 yılında Beşar Esed ile evlenmişti.

Haber Tarihi: 08 Ağustos 2018 Çarşamba 18:14
  1. Esed Rejimi
  2. Beşar Esed
  3. Esma Esed
  4. kanser

YORUM YAZ

  • DoktorDoktor41 dk önce
    Dönme travesti abd ve haramzade yavrusu pissraili BOYKOT. Paramıza namusumuza ve 11 aylık bebeklere saldıran bu soysuzları BOYKOT etmeliyiz. Facbooktan azalan her bir tık ve rafta kalan her bir coca cola bize iman olarak geri dönecek. Kendinize gelin artık.
  • OSMANLI NEDEN YABANCI LARLAN EVLENDİCEVABIOSMANLI NEDEN YABANCI LARLAN EVLENDİCEVABI48 dk önce
    İNGİLTEREDE AJAN BİTMEZ YENİSİNİ YOLARLAR
  • ÇOKÇOK57 dk önce
    BU KATİLE KADIN OLABİLİRYORSA ÇOK ÇEKER
  • AbdullahAbdullah1 sa önce
    Böyle bir gelişmeden mutluluk duyan en az Esad kadar kötüdür. Kötülerin günahı eşlerine ve çocuklarına yüklenmez.
  • d r s d r s1 sa önce
    Alma mazlumun ahini cikar aheste aheste
  • GürhanGürhan1 sa önce
    Gecmis olsun Esma Esad,
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