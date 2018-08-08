Katil Esed'in eşi hastaneye kaldırıldı!
Suriye'deki rejimin katil lideri Esed'in eşi Esma Esed'ın hastanede tedavi altına alındığı öğrenildi.08 Ağustos 2018 Çarşamba 17:00
Suriye'deki rejimin resmi sosyal medya hesabından Esma Esed ve Beşar Esed'ın hastanede çekilmiş fotoğrafı paylaşılarak şu mesaj yazıldı:
"Güç, itimat ve inançla… Esma Esad, erkenden keşfedilen kötü huylu bir meme tümörünün ardından tedavisinin ilk aşamasına başladı. Cumhurbaşkanlığı ve Çalışma Grubu, Esma Hanım'a acil şifalar diler."
YORUM YAZ