Katil Esed'in eşi hastaneye kaldırıldı!

Suriye'deki rejimin resmi sosyal medya hesabından Esma Esed ve Beşar Esed'ın hastanede çekilmiş fotoğrafı paylaşılarak şu mesaj yazıldı:

"Güç, itimat ve inançla… Esma Esad, erkenden keşfedilen kötü huylu bir meme tümörünün ardından tedavisinin ilk aşamasına başladı. Cumhurbaşkanlığı ve Çalışma Grubu, Esma Hanım'a acil şifalar diler."