Yusuf Nazik, katil Esed’in 600 askerini kurtarmış!

İT'in Suriye'nin Lazkiye kentinde düzenlediği operasyonla yakaladığı Yusuf Nazik'in Suriye istihbaratıyla dikkat çeken bağlantıları bulunuyor. Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013'te 53 vatandaşın hayatını kaybettiği bombalı saldırının planlayıcısı Yusuf Nazik’in, Ankara Emniyeti Terör Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki sorgu işlemi devam ediyor.

DELİLLER DOSYADA

Savcılık tarafından ifadesi alınması beklenen ve daha sonra Reyhanlı davasının görüldüğü Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak olan Nazik'in Suriye istihbaratıyla irtibatını ortaya koyan deliller, davanın gerekçeli kararına da girdi.

İTİBAR GÖRÜYORDU

İlk sorgusunda, saldırı talimatını "Hacı" lakaplı Suriye istihbarat yetkilisinden aldığını itiraf eden Nazik'in, saldırıdan önce sık sık Suriye'ye giderek bu kişiyle irtibata geçtiği anlaşıldı. Gerekçede Nazik'in, Hacı'nın yanı sıra Nişan lakaplı Suriye istihbarat görevlisiyle de irtibatlı olduğu belirtildi. Davanın sanıklarından Yusuf Büyükkasım'ın Yusuf Nazik ile ilgili beyanları dikkat çekti. Saldırıyı Mihraç Ural, Nasır Eskiocak, Yusuf Nazik ve Hacı ile Nişan'ın planlayıp organize ettiklerini söyleyen Büyükkasım, Nazik'in 500-600 civarındaki Suriye askerini muhaliflerden kurtardığını, bu nedenle de Suriye de itibar gördüğünü anlattı.

30 BİN DOLAR

Davanın sanıklarından Nasır Eskiocak dosyada yer alan ifadesinde, Hacı kod adlı istihbaratçıyla Yusuf Nazik aracılığıyla tanıştığını anlattı. Hacı’nın kendisini ve Yusuf Nazik'i Ankara'ya keşif yapmaları için gönderdiğini aktaran Eskiocak, "Türkiye'de bombalı eylem yapma talimatını veren ve bu işleri Suriye tarafında organize eden şahıs Hacı'dır. Reyhanlı’da kullanılan patlayıcıları temin eden ve bu işler için bana 30 bin doları veren de yine Hacı'dır" dedi.

Eskiocak'ın ifadesi, Yusuf Nazik'in söz konusu istihbaratçılarla kaçak alkol ve uyuşturucu ticareti yaptığını da ortaya koydu. Buna göre, Eskiocak, Nişan isimli kişinin Lazkiye'nin Keseb bölgesinde büyük bir marketi olduğunu kaydederek şunları söyledi: "Bütün kaçak viski, mazot ve benzeri malzemeler bu kişiden geçer. Ermeni asıllı Suriyeli olan bu kişiden aylardan beri kaçak rakı ve viskileri alıp Türkiye'ye getiriyorduk.”

GÜVENCE VERİLDİ

“Yine Yusuf Nazik başka yerden aldığı viski, rakı ve kaçak eşyaları bu kişinin yardımı ile Türkiye’ye getiriyorduk. Uyuşturucular Hacı denilen kişinindir. Türkiye'de kime verileceğini bilmiyorum. Bu uyuşturucuların parasını minibüsleri bıraktığımız yerden alacak kişiler Hacı'ya verecekti. Biz de anlaştığımız parayı Hacı'dan alacaktık.” Eskiocak'ın ayrıca, Hacı lakaplı Suriyeli istihbaratçının "Sana güvence veriyorum, Türkiye'de nereye giderseniz sizi hiç kimse durdurmayacak" dediğini söylemesi dikkat çekti.

YENİ SORUŞTURMA

Ankara Başsavcılığı, Emniyet’teki sorgusu devam eden Yusuf Nazik hakkında yeni soruşturma dosyası açtı. Savcılık bu kapsamda Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Reyhanlı saldırısına ilişkin iddianamesiyle, Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesi’nin olaya ilişkin verdiği kararı inceliyor. İddianame ve sanıkların yargılama aşamasındaki savunmalarını gözden geçirecek olan savcılık Nazik’i bu doğrultuda sorgulayacak. Sorguda yeni şüphelilerin ortaya çıkması durumunda soruşturma genişletilecek.

FETÖ’CÜ SAVCININ ROLÜ ARAŞTIRILIYOR

1 Ocak 2014 tarihte Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde MİT TIR’larının jandarma ekiplerine bastıran ve yetkisi olmadığı halde olay yerine giderek bizzat arama yapmak isteyen dönemin FETÖ’cü savcısı Özcan Şişman’ın Reyhanlı saldırısıyla ilgili ihbarları da dikkate almadığı biliniyordu. Bu ihbarlardan birisi de 8 Mayıs 2013 günü Hatay Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü’ne yapıldı. Suriye istihbaratı ile bağlantılı olan ACİLCİLER terör örgütünün Türkiye’de bombalama eylemi hazırlığı içerisinde olduğunu belirten ihbarcı, Lazkiye’de Yusuf Nazik ve Nasır Eskiocak isimli şahıslara, 4-5 milyon Suriye parası ile bomba eğitimi verildiğini söyledi. Ayrıca ihbarcı, bu saldırının da Mihraç Ural ve yanında kalan Hacı kod adlı şahıs tarafından planlandığını belirtti. Söz konusu ihbar ve MİT’ten gelen ihbarları da dikkate almayan FETÖ’nün savcısı Özcan Şişman’ın saldırıdaki rolü de Nazik’in beyanlarıyla netleşecek.