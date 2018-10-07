Katil Esed'den küstah açıklama!

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esed, Batılı ülkelerin Idlib’de asker ve silahlardan arındırılmış bölgenin kurulması konusunda varılan anlaşmayla ilgili ‘histerisinin’, anlaşmanın kader belirleyici nitelikte olmasından kaynaklandığını açıkladı.

Suriye resmi haber ajansı SANA'nın haberine göre iktidardaki Baas partisinin oturumunda konuşan Esed, "İdlib için verilen mücadeleyle ilgili olarak son zamanlarda gözlemlenen Batılı ülkelerin histerisi, onun kendileri için kader belirleyici nitelikte olmasından kaynaklanıyor, zira Suriyelilerin mücadeleyi kazanması, onların Suriye'ye yönelik planların yıkılmasına yol açacak" ifadelerini kullandı.

İdlib konusunda varılan anlaşmayla ilgili değerlendirmelerde bulunan Suriye lideri Esed, Şam'ın bu konudaki tutumun net olduğunu kaydetti. "Bu eyalet, teröristlerin kontrolünde olan diğer eyaletler gibi devletin kontrolü altına dönecek" diyen Esed, anlaşmayı kanların dökülmesi sayesinde önlenen geçici bir tedbir olarak niteledi.

Partinin savaşın sonuçlarını ortadan kaldırma konusuna yoğunlaşması gerektiğine dikkat çeken Esed, terörden zarar gören bölgelerin yeniden yapılandırılmasının önemine de vurgu yaptı.