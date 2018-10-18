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Katil Esed, YPG/PKK'yla birlikte Deyrizor'da sivilleri vurdu

Dün görevini bırakacağını açıklayan BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura'nın danışmanı Jan Egeland, Deyrizor'daYPG/PKK ile Beşşar Esed rejimi güçlerinin binlerce sivile saldırdığını ve sivillerin çapraz ateş altında kaldığını duyurdu.

18 Ekim 2018 Perşembe 18:08
Katil Esed, YPG/PKK'yla birlikte Deyrizor'da sivilleri vurdu

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Staffan  de Mistura'nın danışmanı Jan Egeland, Suriye'nin doğusundaki Deyrizor ilinde  terör YPG/PKK ile Beşşar Esed rejimi güçlerinin binlerce sivile saldırdığını  bildirdi.

Egeland, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlediği basın toplantısında, Soçi  mutabakatının ardından son 5 haftada İdlib'e yönelik hava saldırısı  gerçekleşmediğini belirterek "Son 3 yılda İdlib'de böyle bir dönem  hatırlamıyorum." dedi.

Milyonlarca sivilin yaşadığı İdlib'deki sakinlikten memnuniyet duyduklarını ifade eden Egeland, BM'nin bölgenin neredeyse tamamına insani erişim  sağlayabildiğine dikkati çekti.

Egeland, mutabakatın hayata geçirilmesi için Türk ve Rus tarafının  daha fazla zamana ihtiyaç duyduğuna işaret ettiğini aktararak "Diplomasi için  daha fazla zaman olacak. Bu bizim için büyük bir rahatlama." diye konuştu.

“Hem Rusya hem de Türkiye’nin iyimser olduklarını söylediklerini duymak beni çok mutlu etti." diyen Egeland, her iki ülkenin de Soçi mutabakatının hayata geçirilmesinden oldukça umutlu olduğunu ve müzakereler yoluyla Türkiye ve Rusya'nın daha fazlasını başarabileceğini vurguladı.

Rukban'a 10 ay sonra insani yardım umudu

Egeland, Esed rejiminin, ocak ayından bu yana insani yardım sevkiyatına izin vermediği ülkenin güneybatısındaki Rukban kampına nihayet yardım  ulaştırabileceklerini söyledi.

Rejimin BM'nin insani yardım konvoylarına yeşil ışık yaktığı bilgisini paylaşan Egeland, Ürdün sınırındaki kampta yaşayan yaklaşık 50 bin sivile gıda ve  sağlık yardımlarından oluşan konvoyu gelecek hafta göndermeyi umduklarını  kaydetti.

"Siviller çapraz ateş altında kaldı”

Egeland, terör örgütleri YPG/PKK ile DEAŞ arasındaki çatışmaların sürdüğü Suriye'nin doğusundaki Deyrizor ilinin bazı köylerinde bulunan DEAŞ üyelerinin aileleri de dahil 15 bin sivilin çatışmaların ortasında kaldığını vurguladı.

Bölgeden kaçan 7 bin sivilin dünyanın fazla dikkatini çekmediğine  işaret eden Egeland, Deyrizor'daki sivillerin YPG/PKK ve Esed rejiminin çapraz  ateşi arasında kaldığının altını çizdi.

Egeland, Deyrizor'daki sivillerin kapana kısıldığını ve BM'nin bölgeye  insani yardım gönderemediğini anlattı.

Görevi bırakıyor

BM Suriye Özel Temsilcisi Stafan de Mistura'nın dün yaptığı, kasım  ayının sonunda görevinden ayrılacağı açıklamasının sorulması üzerine Egeland,  kendisinin de geçen eylül ayında kişisel nedenlerden dolayı kasım sonunda  görevinden ayrılmaya karar verdiğini söyledi.

Egeland, kasım sonunda Mistura ile aynı anda görevi bırakma kararının tesadüf olduğunu sözlerine ekledi.

Soçi mutabakatı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Tahran'da 7 Eylül'de düzenlenen Suriye konulu zirvedeki teklifi üzerine, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ateşkesin korunması ve sağlamlaştırılması  için 17 Eylül'de Soçi'de ek önlemleri görüşmüştü.

Erdoğan ve Putin arasında sağlanan mutabakatta, 15 Ekim'e kadar 15 ila  20 kilometrelik bir hatta silahsızlanma bölgesi oluşturulması, denetimin Türk ve  Rus askerleri tarafından yapılması öngörülmüştü.

Haber Tarihi: 18 Ekim 2018 Perşembe 18:08
  1. Beşşar Esed
  2. Katil esed
  3. Suriye
  4. Sivilleri vurdu

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  • ahmetahmet24 dk önce
    ABD-ESED REJİMİ ...katliam ve menfaat ortaklığı
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